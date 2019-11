El excampeón mundial Édgar Sosa reaparecerá a los 40 años

Mérida (México) 20 nov (EFE).- El excampeón mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Édgar Sosa, de 40 años, anunció su reaparición el próximo sábado en Xmatkuil, Yucatán, donde enfrentará en una pelea del peso pluma al mexicano Orlando 'Meteorito' García.

Sosa ya recibió el visto bueno médico y técnico de la Comisión de Boxeo de Mérida (CBM), para la que será su pelea 64 y su debut en Yucatán, bajo promoción de Armor Box.

El exmonarca, radicado en la ciudad del sureste mexicano, hizo 11 defensas consecutivas del cetro mundial entre 2007 y 2009. No pelea desde 2017 cuando perdió por decisión en la Ciudad de México ante el actual aspirante a la corona mundial mosca del CMB, el también mexicano Julio César Martínez.

En declaraciones a Efe, Sosa dijo estar en óptimo estado y aseguró que su edad no será obstáculo para volver al boxeo y hacerlo de manera decorosa.

'La verdad me siento muy bien, no siento que los años se me hayan venido encima, afortunadamente jamás dejé de entrenar y me he mantenido en forma y en peso, por eso regreso y porque quiero irme por la puerta grande', señaló.

Resaltó que desde su decisión de trasladar su residencia a Mérida, hace cerca de dos años, se ha mantenido entrenando en distintos gimnasios de esta ciudad, donde ha boxeado (sparring) con gente como el fallecido prospecto Iván 'Sonrics' Ramírez, entre otros púgiles.

Reconoció como aventurado pensar ahora en un nuevo campeonato del mundo y dijo que hará dos o tres peleas antes de considerar ir por objetivos más altos.

'Por ahora me voy a concentrar en volver a ser un boxeador activo, en ganar la pelea del sábado y lucir bien, y en seguir entrenando; luego ya veremos', indicó.

Sosa, con récord de 52 triunfos, 30 de ellos por la vía rápida, reaparecerá en pelea de seis asaltos en peso pluma enfrentando al originario de la provincia de Aguascalientes, Orlando 'Meteorito' García (18-32-0 con 13 kos).

El púgil peleó en sus grandes momentos con varios de los mejores de su división como los filipinos Rodel Mayol, Sonny Boy Jaro, Donnie Nietes, el estadounidense Brian Viloria, el japonés Akira Yaegashi, los mexicanos Gilberto Keb, Giovani Segura y Ulises Solís, el tailandés Pongsaklek Wojongkam y el nicaragüense Román 'Chocolatito' González. EFE