El exciclista moldavo Andrei Tchmil operado de un cáncer

Redacción deportes, 5 abr (EFE).- El exciclista moldavo Andrei Tchmil, ganador, entre otras pruebas, de la París-Roubaix, la Milán-San Remo y el Tour de Flandes, ha sido intervenido de un cáncer, según informó él mismo a través de las redes sociales.

'Queridos amigos, hace 20 años -en referencia a su triunfo en el Tour de Flandes del año 2000- gané la carrera de mis sueños. 20 años después he tenido que luchar contra otro competidor que parecía imbatible, que te come en silencio: cáncer. Muchas gracias al profesor Gianluca Baiocchi y a su equipo de médicos brescianos por la intervención liberadora, por la ayuda y el apoyo que he tenido. La vida es una carrera continua', señaló Tchmil en su perfil de facebook.

El exciclista moldavo, que cumplió el pasado mes de enero 57 años, fue un gran especialista en las 'clásicas' como atestiguan sus triunfos en la París-Roubaix del año 1994, en la Milán-San Remo de 1999 y en el Tour de Flandes del año 2000.EFE