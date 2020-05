El excorredor Eric Dickerson sigue sin aprobar nuevos uniformes de los Rams

Los Angeles (EE.UU.), 14 may (EFE).- El legendario excorredor Erick Dickeson volvió a mostrarse crítico este jueves cuando le preguntaron su opinión sobre los nuevos uniformes que los Rams de Los Angeles dieron a conocer el miércoles.

Dickerson dijo que lo mejor que se podía decir de los nuevos uniformes es que lucen 'blandos'.

El que fuese titular indiscutible de los Rams, ya desde el miércoles manifestó a través de varias entrevistas con distintos medios de comunicación locales, que seguía sin estar de acuerdo en el diseño y la combinación de colores que hicieron los responsables de trabajar los nuevos diseños.

El excorredor estelar de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), quien impuso una marca de yardas terrestres para una temporada con 2.105 yardas en 1984 con los Rams, previamente había criticado al nuevo logo. Ahora, tenía los uniformes en la mira.

Entre los comentarios, señaló que los cuernos en el casco parecían 'dos bananas', y que los cambios hacen al equipo lucir 'blando'.

'Es fútbol americano. No tiene nada que ver con surfing. No tiene nada que ver con las olas. Es fútbol americano. Es un deporte de hombres', subrayó Dickerson en una de las entrevistas concedidas a los medios locales de Los Angeles. 'Y para mí, simplemente se ve blando. No luce como de fútbol americano. No luce duro'.

Los Rams presentaron sus nuevos uniformes el miércoles, con un recibimiento de opiniones encontradas.

Dickerson, quien es actualmente vicepresidente de desarrollo de negocios para los Rams, también señaló que el equipo debió haber tomado la opinión de jugadores antes de realizar los cambios.

En ese sentido, Dickerson destacó que habló con el entrenador en jefe de los Chargers de los Angeles, Anthony Lynn, quien le confirmó que el equipo consideró la opinión de los jugadores para sus nuevos uniformes, que fueron recibidos con todo tipo de elogios cuando el pasado mes hicieron la presentación oficial.

Dickerson explicó que los uniformes de los Rams estaban bien antes de los cambios, y en todo caso, solamente se trataba de hacer los colores un poco más brillantes.

Al margen de los comentarios negativos que Dickerson dedicó a los nuevos uniformes, tambié

Sí concedió, no obstante, que los cambios son mejores a la alteración del logo, exceptuando el casco.

Mientras que insistió con su crítica y mantuvo el rechazo al casco y al logo.

'Lo único que puedo decir de ambos diseños es que apestan y no reflejan el espíritu del equipo', concluyó Dickeson.EFE