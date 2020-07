El fallo de la Corte sobre el aborto en Veracruz genera polémica en México

México, 29 jul (EFE).- El rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a un proyecto de amparo que ordenaba al Congreso de Veracruz despenalizar el aborto generó este miércoles reacciones encontradas de legisladores y organizaciones.

'La SCJN pudo avanzar pero no quiso hacerlo, no tuvo la valentía', dijo a Efe Luz Estrada, coordinadora del área de violencia de género y derechos humanos de Católicas por el Derecho a Decidir, uno de los grupos que promovió el amparo desestimado este día por la Primera Sala de la SCJN.

Las Católicas por el Derecho a Decidir dijeron estar sorprendidas por el hecho que la SCJN no haya profundizado en el tema del aborto.

'No nos respondieron a las violaciones a los derechos de la salud reproductiva' señalados del amparo, explicó Estrada.

Para Mario Romo, de la organización civil Red Familia, que se opone al aborto en México, el rechazo de la Corte a este amparo permite dejar 'zanjada la discusión sobre este proyecto'.

En su resolución, cuatro de los cinco magistrados de la Primera Sala justificaron que no se pronunciaban sobre el fondo sino la forma del asunto, al cuestionar el concepto de 'omisión legislativa' señalado en el proyecto.

La fracción parlamentaria del conservador Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados celebró la decisión de la SCJN como una defensa de la vida 'desde su concepción y hasta la muerte natural'.

Además, señalaron que la decisión de la Corte 'es un hecho que fortalece la división de poderes y la determinación autónoma de los congresos locales para deliberar y tomar sus decisiones en libertad'.

En contraste, diputadas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Movimiento Ciudadano (MC) lamentaron que la Corte haya rechazado el proyecto que obligaba al Congreso de Veracruz a modificar el Código Penal del estado para despenalizar el aborto.

La diputada de Morena, Wendy Briceño, adelantó que en el próximo periodo de sesiones ordinario que comenzará en septiembre, se 'legislará sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y salud reproductiva para dar pie a la despenalización del aborto'.

Hay una iniciativa de ley respaldada por 140 legisladores de seis fracciones parlamentarias a favor de despenalizar el aborto, indicó Briceño, presidenta de la Comisión legislativa de Igualdad de Género.

La diputada de MC, Martha Tagle, de la Comisión de Salud, consideró que el rechazo de la Corte a la propuesta puede considerarse una forma de violencia contra las mujeres y una violación grave a sus derechos humanos.

'La lucha por el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres ha sido un camino largo, muy difícil, lleno de presiones, particularmente de grupos conservadores con recursos y estrategia legal, pero seguiremos en ella', aseveró la legisladora.

En las redes se desató una polémica sobre el tema y personajes como la actriz mexicana Regina Blandon opinaron que el debate no es 'aborto o no aborto' sino si debe ser legal o clandestino.

'La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre', señaló en su cuenta oficial de Twitter e Instagram.

Al rechazar el proyecto del amparo que obligaba al Congreso de Veracruz a legislar la despenalización del aborto, la ministra Norma Piña consideró que el Supremo mexicano no puede sustituir al Congreso para ordenarle un contenido legislativo específico.

Actualmente solo en la capital mexicana y el estado de Oaxaca admiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en la mayoría por riesgo a la salud de la madre. EFE