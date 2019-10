El Festival de Gijón selecciona doce largometrajes para su sección oficial

Gijón (España), 24 oct (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Gijón seleccionó doce largometrajes de distintos países y géneros para la sección oficial de la 57 edición, que se celebrará del 15 al 23 de noviembre.

La organización del certamen configuró para su sección más importante una programación heterogénea en géneros y estilos con producciones de ficción, no ficción, comedia, y drama, de directores de reconocido prestigio y otros noveles, avanzó este jueves en un comunicado.

La directora estadounidense Lynn Shelton regresará a la localidad española de Gijón una década después de presentar en sección oficial 'Humpday' con su ultimo trabajo, 'Sword of Trust', en la que aborda en tono de comedia crítica la sociedad norteamericana en la era Trump y que se estrenará en España en el festival gijonés.

Las noticias falsas, las leyendas urbanas y los prejuicios raciales son los mimbres con los que Shelton ha tejido una trama que está protagonizada por el cómico Marc Maron, que estará presente en Gijón junto a la directora.

También se exhibirá la ópera prima de la directora australiana Shannon Murphy, 'Babyteeth', en la que el protagonista Toby Wallace consiguió el Premio Marcello Mastroianni al Mejor Actor Joven en la pasada edición del Festival de Venecia.

Wallace interpretó a Moses, un chico que entró como un huracán en la vida de la adolescente Milla, protagonizada por Eliza Scanlen, revolucionándola a ella y a toda su familia.

La asturiana Elisa Cepedal presentará su primer largometraje, 'El trabajo o a quién le pertenece el mundo', un documental sobre las movilizaciones obreras y el abandono de la vida tradicional en las cuencas mineras.

El canadiense Xavier Dolan, considerado como uno de los niños terribles del cine de su país, llevará a Gijón 'Matthias y Maxime', una tragicomedia sobre dos amigos que intentan definir su relación al mismo tiempo que hacen frente a su recién descubierta identidad sexual.

También se exhibirá en la sección oficial, pero fuera de competición, la producción del Reino Unido 'Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin', del director alemán Werner Herzog.

En esta película, el cineasta le rinde homenaje a su amigo Bruce Chatwinq, un viajero impenitente, novelista e intelectual, autor de 'En la Patagonia', que se convirtió en un clásico de la literatura de viajes.

El primer largometraje de ficción del austriaco Andreas Horvath, titulado 'El viaje de Lillian', competirá con una 'road movie' en la que una joven rusa cruza a píe Estados Unidos para volver a su país.

Horvath muestra las dos caras de una América que parece haber dejado su sueño de prosperidad muy atrás en el viaje de una joven que no habla ni una palabra de inglés.

Tras haberle dedicado una muestra retrospectiva en 2009, la dirección del festival ha seleccionado el último trabajo del estadounidense Harmony Korine.

En 'The Beach Bum', Koprine hace una oda al hedonismo más desmesurado protagonizada por Matthew McConaughey, con la intención de dinamitar los valores de la sociedad bienpensante.

Los entresijos del golpe de estado que derrocó al presidente chileno Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 se podrán ver en 'Santiago, Italia', del italiano Nanni Moretti.

Cuarenta y cinco años después del derrocamiento de Allende, Moretti viajó a Chile para contar en primera persona y desde su perspectiva más política algunas circunstancias poco conocidas de ese acontecimiento.

Estas películas se han sumado a las que fueron seleccionadas previamente dentro de la sección oficial: 'Vitalina Varela', de Pedro Costa, 'Blanco en blanco', de Théo Court, 'Les perseides', de Alberto Dexeus y Ànnia Gabarró, 'System Crasher', de Nora Fingscheidt, y 'Las vidas de Marona', de Anca Damian. EFE.

