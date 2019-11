El francés Lorenzo-Vera, primer líder en Dubai; McIlroy y Rahm, al acecho

Redacción deportes, 21 nov (EFE).- El francés Mike Lorenzo-Vera es el primer líder del DP World Tour Championship, que este jueves comenzó en el Jumeirah Golf Estates de Dubai, al terminar la primera vuelta con 63 golpes, nueve bajo par.

Un 'eagle' y ocho 'birdies', más allá de un 'bogey' en el hoyo número 4, colocaron a Lorenzo-Vera en el primer puesto de este torneo, perteneciente al circuito europeo y que marca el clímax de la Carrera a Dubai puesto que participan los 60 mejores jugadores del año.

'Hoy he estado relajado, me han salido unas buenas líneas y ha salido una buena tarjeta de 63 golpes', dijo Lorenzo-Vera al término de la primera vuelta.

El resultado sorprendió al propio Mike Lorenzo-Vera, por estar recuperándose de una enfermedad. 'Honestamente, no me siento bien. Estoy bajo. No tengo energía. Tuve una infección en Sudáfrica y el tratamiento fue duro. Llegué a sentirme realmente mal', explicó.

Este buen primer día en Dubai le dejó, en todo caso, por delante del norirlandés Rory McIlroy, segundo clasificado en el ránking mundial. El ganador del Abierto de Estados Unidos en 2011, del Campeonato de la PGA en 2012 y 2014 y del Abierto Británico en 2014, entre otros, se quedó a un golpe del líder.

Por su parte, el español Jon Rahm, campeón en Dubai en 2017, ocupó la tercera plaza con una tarjeta de 66 impactos, metiéndose de lleno en la pelea por el título.

'Es difícil volver a engancharse después de seis semanas de vacaciones, pero lo necesitaba', comentó el jugador de Barrika al ser preguntado por su descanso.

Su regreso a la competición fue ilusionante. 'Espero seguir así los días que quedan', deseó.

Los ingleses Tom Lewis y Tommy Fleetwood comparten la cuarta posición, mientras que el español Rafael Cabrera Bello asoma como candidato desde el sexto puesto.

El DP World Tour Championship marca el clímax de la Carrera a Dubai y reparte 8.000.000 de dólares en premios. EFE