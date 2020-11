El fútbol portugués da su 'AD10S' a Maradona

Lisboa, 25 nov (EFE).- 'AD10S, El Pibe', escribió el Benfica en su perfil de Twitter, una despedida a Diego Armando Maradona a la que se unió el fútbol portugués para lamentar su pérdida.

El club encarnado acompañó su mensaje con una foto de Maradona junto a otra leyenda del fútbol, el portugués Eusébio -fallecido en 2014-, en el que el astro argentino aparece sujetando una camiseta firmada del Benfica.

'El fútbol está más pobre, el legado permanece. Gracias por los recuerdos, Diego Armando Maradona', señaló el Oporto también en Twitter, donde este miércoles llora otra pérdida, la de su histórico dirigente Reinaldo Teles.

El otro de los tres 'grandes', el Sporting de Portugal, quiso despedirse de Maradona con una frase célebre del jugador: 'Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra'.

Los 'leones' acompañaron el mensaje con una fotografía de Maradona con la camiseta verdiblanca, tomada en un partido de la temporada 1989-1990 que enfrentó al Nápoles con el Sporting.

También el Braga quiso dar su adiós a Maradona: 'Privilegiados aquellos que cruzaron sus caminos con él', tuiteó, en un mensaje en el que recuerda a 'un jugador incomparable' y 'una personalidad única'.

Desde la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) lamentaron igualmente la pérdida del argentino.

'El fallecimiento de Maradona es una herida enorme que se abre para todo el fútbol mundial. Fue un jugador legendario y de un talento impar. Me encontré varias veces con él y, fruto de todas las incidencias deportivas y no deportivas de su vida, tenía una personalidad única y marcante', dijo el seleccionador luso, Fernando Santos, en un mensaje divulgado por la FPF.

El presidente de la Federación, Fernando Gomes, lamentó la pérdida de 'una leyenda del fútbol mundial y un ídolo para millones de aficionados de todo el mundo' y aseguró que deja 'una enorme deuda de gratitud por su legado de incomparable talento y pasión por el fútbol'. EFE