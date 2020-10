El futuro de Matt Ryan con los Falcons no está asegurado

Atlanta (EE.UU.), 12 oct (EFE).- El veterano mariscal de campo Matt Ryan, hasta ahora intocable con los Falcons de Atlanta, se encuentra envuelto en la crisis que afecta a todo el equipo en el comienzo de temporada que los ha dejado con marca perdedora de 0-5 y su futuro no está asegurado.

Al menos eso fue lo que expresó este lunes el dueño de los Falcons, Arthur Blank, al comentar sobre la situación por la que atraviesa su equipo, que desde el domingo está sin entrenador en jefe, después de que despidieron a Dan Quinn y al gerente general Thomas Dimitroff.

Blank dijo sentir una gran admiración por Ryan, de 35 años, pero no era el momento de comprometerse con nada y debían trabajar de cara al futuro con todas las opciones abiertas.

'Me encanta Matt, de igual forma que me encantan Dan y Thomas. Matt ha sido un líder para nosotros, un gran mariscal de campo, uno de los mejores en los últimos 13 años en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL)', destacó Blank. 'Espero que sea parte de nuestros planes en el futuro, pero esa será una decisión que yo no tomaré'.

Ryan, quien firmó un contrato por cinco años, y 150 millones de dólares en mayo del 2018, que incluyó 100 millones garantizados, aún tiene tres años y 74,75 millones por cumplir en el acuerdo.

Hasta ahora, contará 40.912.500 dólares en el tope salarial para 2021, aunque los Falcons reestructuraron su contrato dos veces el último año para crear espacio y probablemente tendrían que hacer lo mismo para mejorar el roster la próxima temporada.

Raheem Morris fue nombrado entrenador en jefe interino, mientras que McKay se encargará de supervisar las operaciones diarias, también de forma interina.

Los Falcons no han dado indicios de tener planes de terminar su relación laboral con Ryan, aunque entrevistaron a Joe Burrow y Tua Tagovailoa de cara al pasado sorteo universitario, al que llegaron como las mejores promesas en la posición de mariscal de campo.

Ryan, quien fue la tercera selección en el sorteo universitario del 2008, actualmente es noveno en la lista de yardas por aire en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con 52.658 yardas. EFE