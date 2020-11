El gabinete de ministros de Perú jurará este jueves

Lima, 11 nov (EFE).- Los integrantes del nuevo gabinete de ministros de Perú jurarán a sus cargos este jueves en el Palacio de Gobierno de Lima, informó el presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz.

El primer ministro, quien juró en solitario al cargo este miércoles ante el presidente Manuel Merino, se negó a confirmar los trascendidos sobre los personajes que ocuparán las carteras, aunque dijo que Comercio Exterior y Turismo será asumido por la exviceministra de Turismo Mara Seminario.

'Mañana (jueves) juramentará todo el gabinete, salvo que alguien se enferme', indicó el político conservador en el Canal N de televisión antes de confirmar que no continuará ningún ministro del anterior gabinete, que renunció en pleno luego de que Martín Vizcarra fuera destituido este lunes por el Congreso.

OFRECIMIENTO RECHAZADO

Precisamente, durante la noche de este miércoles la exministra de Salud Pilar Mazzetti informó de que rechazó el ofrecimiento de Flores- Aráoz para continuar en el nuevo gabinete.

Aunque admitió que la posible permanencia al frente del despacho que combate la pandemia de la covid-19 le generó una disyuntiva, Mazzetti agregó que la abrupta destitución de Vizcarra le ha generado 'conflicto y preocupación'.

'Sé que muchas personas quisieran que continúe, pero a pesar de mis sentimientos encontrados, siento que un nuevo gobierno requiere una nueva gestión. Bajo las actuales circunstancias y el conflicto que estas me generan, lo lamento, pero no puedo continuar', dijo.

POSIBLES MINISTROS

Aunque el primer ministro no ha querido adelantar las identidades de los nuevos ministros, el diario El Comercio informó que el Ministerio de Economía y Finanzas será asumido por el exministro de Agricultura José Arista.

El Ministerio de Salud sería asumido por Abel Salinas, quien ya ocupó ese despacho durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Justicia por la exprocuradora Delia Muñoz.

En sus declaraciones al Canal N, Flores-Aráoz también dijo que entre los nuevos ministros no habrá ningún integrante del actual Congreso, que es duramente cuestionado por la ciudadanía después de la destitución de Vizcarra.

GOBIERNO INDEPENDIENTE

Ante el rechazo y las protestas que se presentan en el país por la destitución de Vizcarra, el primer ministro aseguró que la gestión presidencial de Manuel Merino, quien era presidente del Congreso, es autónoma y no un gobierno del Legislativo.

'Este no es un gobierno del Congreso. Es un Ejecutivo totalmente independiente. Una vez que Manuel Merino asume la presidencia está en el Poder Ejecutivo, no depende de su partido. No es un gabinete de congresistas', afirmó.

Señaló, además, que la polémica decisión que tomó el Legislativo contra Vizcarra ha sido constitucional y producto de una votación democrática que todos los peruanos deben respetar.

'El Congreso ha decidido una cosa democráticamente con una votación abrumadora y se tiene que aceptar, porque es lo que dice la Constitución. Guste o no', remarcó.

Vizcarra fue destituido este lunes con 105 votos del Congreso, que lo consideró 'incapaz moral' tras ser denunciado por presuntos actos de corrupción, por lo que al día siguiente Merino asumió la jefatura del Estado en medio del rechazo de un gran sector de la ciudadanía, que hacen desde entonces manifestaciones de protesta. EFE