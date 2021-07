El gasto público español batirá un nuevo récord en 2022

Madrid, 27 jul (EFE).- El Gobierno español aprobó este martes un gasto público máximo 196.142 millones de euros (232.000 millones de dólares) en 2022, lo que supone un nuevo récord, con una previsión de déficit público del 5 % del Producto Interior Bruto (PIB) y un crecimiento económico del 7 %.

El gasto previsto es ligeramente superior al presupuestado inicialmente para 2021 (196.097 millones de euros).

En rueda de prensa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que este límite 'histórico' de gasto no financiero, un paso clave hacia el futuro Presupuesto de 2022, fortalecerá los servicios públicos e impulsará el cambio de modelo productivo 'de la mano del Plan de Recuperación' poscovid.

El déficit previsto del 5 %, igual al comunicado a la Comisión Europea en abril pasado, es inferior en 3,4 puntos al esperado este año, ya que se estima que la economía se recuperará progresivamente del fuerte impacto de la pandemia.

A la administración central le corresponderá como déficit el 3,9 % del PIB (cuatro décimas más de lo estimado en abril) para asumir un mayor efecto de la pandemia.

En cambio, el previsto para la Seguridad Social baja al 0,5 %, tres décimas menos.

El Estado transferirá a la Seguridad Social 18.396 millones de euros (21.750 millones de dólares), un 32 % más que el ejercicio anterior, para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

La referencia de déficit para las comunidades autónomas se mantiene en el 0,6 % y la de los ayuntamientos seguirá en equilibrio presupuestario, un asunto que el Gobierno tratará con las administraciones regionales y locales.

A pesar de que no hay objetivos vinculantes, eso 'no implica que no exista una responsabilidad' y una apuesta por la consolidación fiscal y presupuestaria, aclaró la titular de Hacienda.

Montero precisó que el aumento del 'techo' de gasto es compatible con la reducción del déficit gracias a la previsión de crecimiento económico, que elevará un 4,6 % los ingresos tributarios totales, y a que los fondos europeos para la recuperación que recibirá España son 'neutros' a efecto presupuestarios.

Computan en términos de contabilidad nacional, con independencia del calendario de pagos. España recibirá 18.000 millones de euros (más de 21.000 millones de dólares) en 2022, frente a los 19.000 millones de euros (cerca de 22.500 millones de dólares) de este año.

El techo de gasto, una vez descontados los fondos europeos, es de 169.787 millones de euros, un 0,7 % más.

La previsión del Gobierno es enviar al Parlamento la propuesta de Presupuestos del Estado de 2022 en septiembre próximo para su debate y votación en las cámaras legislativas.

Estarán orientados a consolidar el crecimiento económico y lograr un modelo más productivo, feminista, ecológico y 'justo socialmente', según el Gobierno.

