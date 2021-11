El genocidio de la etnia rohinyá, premiado en el Evolution Film de Mallorca

Palma (España), 2 nov (EFE).- El documental 'Living without a country' (Vivir sin un país), que denuncia el genocidio de la etnia rohinyá en Birmania (Myanmar), fue galardonado con el 'Best Documentary Made in Baleares' del festival español Evolution! Mallorca International Film Festival (EMIFF).

Este trabajo es obra del director de cine Alberto Martos y la abogada y activista Razia Sultana.

El largometraje muestra la persecución de la etnia rohinyá durante décadas y de qué forma los asesinatos, torturas y violaciones por parte del ejército birmano condicionaron el día a día de estas personas de religión musulmana, discriminadas por el régimen militar de un país de mayoría budista.

El director de 'Living without a country' explicó que este trabajo surgió a raíz de unas pocas noticias que leyó en la prensa: 'Se produjo una de las mayores migraciones de la historia, una de las mayores crisis humanitarias y nos sorprendió que no hubiera una cobertura en los medios acorde a la gravedad del conflicto'.

Para Martos, el silencio de los medios de comunicación contribuye a que se alargue esta situación y, por ello, con este documental pretende exponer este genocidio, 'para que se conozca y tenga la máxima difusión posible'.

Por su parte, la abogada y activista Razia Sultana relató su testimonio para rescatar y ayudar a mujeres y niñas rohinyás que han sufrido violaciones y abusos sexuales.

Con su ONG, Rohingya Women Welfare, esta activista brinda apoyo a las supervivientes de violencia sexual en los campos de Bangladesh y documenta decenas de historias de mujeres refugiadas.

Sultana denunció la campaña desatada por el ejército de Myanmar contra la población rohinyá desde agosto de 2017, que derivó en el éxodo de unas 700.000 personas a Bangladesh.

Con este documental, Martos y Sultana esperan alzar la voz y despertar la atención y el apoyo de la Unión Europea ante este problema humanitario. EFE

