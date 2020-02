El Gimnasia de Maradona logró un agónico triunfo ante Independiente

Buenos Aires, 22 feb (EFE).- El Gimnasia dirigido por Diego Armando Maradona logró este sábado una agónica victoria por 1-0 a domicilio ante Independiente y mantiene vivo el sueño de evitar el descenso y quedarse en la primera división del fútbol argentino.

Con un tanto de Eric Ramírez en el último minuto adicionado, el conjunto platense logró un valioso triunfo en el estadio Libertadores de América para conseguir el primer éxito en este año.

Para Independiente, en tanto, esta derrota supone otro duro traspié para el conjunto dirigido por Lucas Pusineri que viene de perder el clásico ante Racing y un empate como local ante Arsenal, con un ajustado triunfo ante Fortaleza por la primera fase de la Copa Sudamericana.

Previo al comienzo del encuentro, Diego Maradona recibió un gran homenaje por parte de Independiente que tuvo a Ricardo Bochini, su ídolo futbolístico en la juventud como gran anfitrión junto con Daniel Bertoni, campeón del mundo con la Albiceleste en 1978.

“Desde ahora en más vamos a jugar como jugamos hoy. Me importa que estén enchufados. Once contra once, no te recomiendo a Gimnasia”, declaró Maradona tras el triunfo y agradeció nuevamente el homenaje que le brindó el público de Independiente.

En el otro duelo destacado de este sábado por la vigésimo primera jornada de la Superliga, Racing Club se impuso a domicilio por 1-0 ante un golpeado San Lorenzo con el tanto convertido por Mauricio Martínez.

Este triunfo le permitió al equipo de Sebastián Beccacece ratificar su posición entre los cinco mejores de la actual Superliga, mientras que San Lorenzo cosechó su segundo traspié consecutivo y su técnico Diego Monarriz dijo que analizará su situación en la semana.

“El tema está en aspecto anímico pero me siento respaldado por los jugadores. No salió nada de lo que planificamos y no sé qué va a pasar con mi continuidad”, enfatizó Monarriz en conferencia de prensa.

Esta jornada había comenzado este viernes con el triunfo de Aldosivi como visitante por 0-1 ante Banfield y el empate 1-1 entre Argentinos Juniors y Patronato de Paraná, en un resultado que dejó al 'Bicho' tercero en la clasificación con 36 unidades, detrás del líder River Plate y su escolta Boca Juniors.

En la continuidad de esta jornada, este domingo, Boca Juniors (39 unidades), recibirá a Godoy Cruz, mientras que River Plate (42 puntos) tendrá una exigente visita a Estudiantes en La Plata. EFE