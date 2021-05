El Gipuzkoa de Nicola descenderá si pierde ante Manresa y Estudiantes gana

San Sebastián (España), 8 may. (EFE). - El Acunsa Gipuzkoa Basket que dirige el exinternacional argentino Marcelo NIcola podría descender este fin de semana si no es capaz de sacar adelante su partido en Manresa y Estudiantes gana su compromiso en la Liga española de baloncesto, con lo cual todo lo que no sea un triunfo en cancha manresana prácticamente condenará a un nuevo descenso a los vascos.

Actualmente el conjunto de Nicola se sitúa a dos triunfos de los estudiantiles, que serían tres si se da ese doble resultado, cuando solo le quedarían otros tantos partidos por jugar al GBC y tiene el 'basketaverage' perdido con el conjunto madrileño.

No hay que hacer pues muchas cábalas y pronósticos, el equipo de San Sebastián tiene que ganarlo todo, algo que no parece a su alcance teniendo cuenta el enorme coste que la ha llevado adjudicarse cada uno de sus siete triunfos de la temporada.

El equipo guipuzcoano se tendrá que jugar la permanencia con una plantilla disminuida, a la que le falta además su capitán Xabi Oroz, el jugador que no es básico en la anotación pero sí en carácter e identidad, valores que no le sobran a la plantilla del GBC.

La cancha del Baxi Manresa se le ha dado de fábula a los de San Sebastián, en ese pabellón obtienen los mejores resultados de todos los de ACB y en cuatro de las cinco últimas temporadas se han llevado el triunfo en sus desplazamientos a la ciudad barcelonesa. EFE

