El GNA pide ayuda a la UE para frenar el avance de Hafter hacia Trípoli

Trípoli, 1 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno sostenido por la ONU en Trípoli, Mohamad Siala, pidió hoy al alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, ayuda para frenar el avance de la ofensiva contra la capital del mariscal Jalifa Hafter, mentor del Ejecutivo no reconocido en el este y hombre fuerte del país, que el sábado cumple un año.

Siala y Borrell conversaron este martes por teléfono con motivo del arranque de la nueva operación de Seguridad y Vigilancia del Mediterráneo de la UE, llamada 'Ireni' y que sustituye a la controvertida 'Sophia', lanzada en 2015 y que no ha servido para lograr su objetivo declarado, evitar el tráfico ilegal de armas y de migrantes en el Mediterráneo.

Según la oficina diplomática del GNA, ambos responsables conversaron sobre los detalles de la operación y de la situación de inseguridad crónica en el país, escenario de una cruenta guerra civil entre los gobiernos del este y del oeste desde el fallido proceso de paz tutelado por la ONU en 2015, que dio nacimiento al GNA.

Desde entonces, este organismo no elegido democráticamente no solo no ha conseguido la legitimidad necesaria para imponer su autoridad en el país pese a contar con el apoyo político de la ONU y el económico de la UE, si no que ha ido perdiendo apoyo popular y control territorial hasta quedar casi confinado en la capital, en donde su seguridad depende de milicias y salafistas y señores de la guerra y el respaldo de la ciudad-estado de Misrata y de Turquía.

Tampoco ha sido capaz de frenar el amplio contrabando de armas, personas y en particular de combustible que domina la economía libia pese a la ayuda prestada por la UE, y en particular de Italia, que le ha dotado de patrulleras, uniformes y formación para la Guardia Costera.

Este nuevo cuerpo, integrado por antiguos contrabandistas, ha logrado interceptar decenas de embarcaciones precarias pero también gestiona los centros de detención donde según denuncias probadas de distintas organizaciones no gubernamentales los migrantes interceptados malviven en condiciones inhumanas, expuestos a la violencia, la desnutrición y y el negocio de las barcas neumáticas.

En el este, sin embargo, Hafter -que cuenta con el apoyo de Rusia, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Francia, entre otros- no solo ha sido capaz de extender su influencia a las regiones del sur y el oeste del país, si no que ha conseguido hacerse con el control casi total de la industria petrolera nacional.

Las tropas de Hafter asedian desde el 4 de abril del pasado año la capital, escenario casi a diario de combates y bombardeos como los que la semana pasada segaron la vida de más de un centenar de milicianos de ambos bandos, los más graves de 2020.

Según cifras oficiales, desde el inicio del asedio han muerto cerca de 1.700 personas -alrededor de 300 de ellas civiles- más de 15.000 han resultado heridas y en torno a 140.000 se han visto obligados a abandonar su hogar y a convertirse en desplazados internos. EFE