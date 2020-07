El gobernador del estado que alberga buena parte de Caracas tiene COVID-19

Caracas, 23 jul (EFE).- El gobernador del estado venezolano de Miranda, el chavista Héctor Rodríguez, mandatario de una región que alberga buena parte de la ciudad de Caracas, confirmó este jueves que tiene COVID-19.

'Quiero informarles que me encontraba aislado a la espera de resultados de las pruebas pertinentes luego de saber que personas contagiadas estuvieron en contacto conmigo. Se me acaba de informar que el resultado es positivo', escribió el gobernador en Twitter.

Tras dar positivo, detalló que pasa 'a cumplir el protocolo de cuidados para quienes' se han contagiado de SARS-COV-2, si bien aclaró que está 'completamente asintomático y bajo supervisión médica'.

'He sido extremadamente cuidadoso y a pesar de ello he adquirido la enfermedad, porque el riesgo de contagio es muy alto. Tomen todas las medidas, si alguien falla en el cuidado entonces expone a todos como me pasó a mí', afirmó Rodríguez.

El gobernador de Miranda ha acudido a varias reuniones del comité presidencial encargado de frenar la pandemia y encabezado en varias ocasiones por el mandatario Nicolás Maduro.

Caracas es una gran conurbación compuesta por cinco municipios completamente unidos en los que, en ocasiones, una misma cuadra está separada entre dos localidades.

De esos cinco municipios, cuatro están en el estado Miranda, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre, mientras que el quinto, conocido como Libertador de Caracas, en el que residen casi dos millones de los cerca de 3 que tiene la capital, está sujeto a un régimen de Gobierno especial.

Toda Caracas contó entre 2000 y 2017 con una administración única, el Distrito Metropolitano de Caracas (DMC), que gobernó entre 2008 y 2015 Antonio Ledezma, el último alcalde que fue elegido por votación directa y que fue detenido bajo la acusación de tratar de derrocar al Gobierno de Maduro.

Caracas se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19 en Venezuela, de la que se han contagiado 13.164 personas y por la que han fallecido 124.

Entre los contagiados está el vicepresidente de Movilización del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Darío Vivas, que también es jefe de Gobierno de Caracas, un cargo paralelo al de la alcaldesa que es designado de manera directa por el presidente, por el régimen especial de la capital.

También se han contagiado el vicepresidente y ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, así como el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.

También han confirmado que tienen COVID-19 los gobernadores del Zulia (noroeste), Omar Prieto, y el de Sucre, Edwin Rojas. EFE