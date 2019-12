El Gobierno argentino cancela traslados diplomáticos del anterior Ejecutivo

Buenos Aires, 23 dic (EFE).- El nuevo Gobierno argentino dejó sin efecto este lunes cinco traslados al exterior de diplomáticos que estableció el anterior Ejecutivo del conservador Mauricio Macri después de que se conocieran los resultados de las elecciones del 27 de octubre, en las que el peronista Alberto Fernández salió victorioso.

El Ministerio argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó de que el propio Fernández envió el 6 de diciembre, cuatro días antes de asumir, una carta al entonces canciller, Jorge Faurie, solicitando 'con efecto inmediato' la suspensión de las designaciones y desplazamientos de funcionarios a embajadas, representaciones y consulados, y que se abstuviera de realizar nuevos nombramientos.

Entre ellos, destacó la designación de Mario Javier Agustín Oyarzábal como nuevo embajador de Países Bajos, que se oficializó solo un día después de los comicios.

Según la misiva, estos traslados generaban 'condicionamientos a la gestión futura', que ahora encabeza Felipe Solá, pero el pedido fue denegado por la anterior gestión, que argumentó que se trataba de un número reducido de funcionarios en el marco de una modalidad habitual de la Cancillería.

Antes de que Fernández asumiera la Presidencia el pasado 10 de diciembre, Faurie defendió que sus movimientos de personal eran 'lógicos'.

'No sé si hay intencionalidad política en la carta que me mandó Alberto Fernández, pero lo que sí sé es que no hicimos nada raro. Cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) hubo 218 movimientos en el ministerio y nadie cuestionó nada', indicó Faurie.

Las primeras semanas en la Cancillería de Solá han estado marcadas por nombramientos como el del exvicepresidente argentino Daniel Scioli (2003-2007) como nuevo embajador en Brasil, donde tratará de encauzar la tensa relación con el Gobierno de Jair Bolsonaro.

Asimismo, el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores afrontó la llegada al país austral del exmandatario boliviano Evo Morales, quien está tramitando su condición de refugiado y dirige desde Argentina la campaña de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), de cara a las próximas elecciones. EFE