El Gobierno británico, bajo presión para facilitar los viajes a España

Judith Mora

Londres, 24 may (EFE).- El Gobierno del Reino Unido está este mismo lunes bajo presión para facilitar los viajes a destinos vacacionales incluidos en su lista 'ámbar', entre ellos España, después de que el Gobierno español haya eliminado las restricciones de entrada para los turistas británicos.

En declaraciones a 'Sky News', el secretario de Estado español de Turismo, Fernando Valdés, confió en que, gracias al avance de la vacunación y la baja incidencia del coronavirus en parte de su territorio, España pueda ser añadida a la lista de territorios 'verdes' o con bajo riesgo de covid en la próxima revisión de Londres, a principios de junio.

Sean Tipton, portavoz de la asociación británica de turoperadores y agencias de viajes (ABTA), declaró a Efe que el Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, debería plantearse asimismo establecer corredores aéreos exentos de cuarentena a lugares con menor prevalencia del virus, como las islas Baleares y Canarias.

Por su parte, un portavoz de la aerolínea de bajo coste easyJet opinó que 'la mayoría de los países europeos podrían ser agregados de forma segura' al listado verde, que exime de tener que aislarse al regresar al Reino Unido.

LONDRES PIDE NO VIAJAR A DESTINOS ÁMBAR

Según el sistema del Gobierno británico, los territorios en 'ámbar', entre ellos también Italia, Francia o Grecia, requieren diez días de cuarentena y un mínimo de dos análisis del tipo PCR al volver al Reino Unido, mientras que los viajeros a destinos 'rojos' han de aislarse en un hotel.

Paralelamente, el Ministerio británico de Exteriores, cuya posición determina las pólizas de seguros, desaconseja actualmente los viajes no 'esenciales' a España, excepto las islas Canarias, lo que significa que quienes visiten Baleares o la península no podrán contratar un seguro de viaje.

La secretaria de Estado de Empresa, Anne-Marie Trevelyan, insistió este lunes en que no se debe viajar a España salvo que sea imprescindible y recordó que Johnson 'ha sido claro' en que, aunque ya no es ilegal, no se debe ir de vacaciones a destinos 'ámbar'.

ESPAÑA ABRE SUS PUERTAS

El 17 de mayo, como parte de la desescalada del confinamiento impuesto en enero, el Gobierno de Londres autorizó los viajes al extranjero, hasta entonces ilegales, pero ha sido criticado por contradecirse y mantener duras condiciones en su sistema de 'semáforo'.

Por su parte, el Gobierno español permite desde hoy la entrada sin restricciones de viajeros de países considerados seguros de fuera de la Unión Europea, entre ellos el Reino Unido, y a partir del 7 de junio podrá entrar cualquier persona que haya sido vacunada y su familia.

Debido a la dificultad para obtener seguros de viaje para España, los grandes turoperadores como TUI y Jet2.com no operan de momento paquetes de vacaciones a territorio español, salvo Canarias, confirmaron hoy a Efe.

Desde el día 17, sí se ha notado sin embargo un incremento de vuelos a destinos 'ámbar', incluidas varias ciudades españolas, si bien, según la empresa de análisis de datos de aviación Cirium, los aviones no van llenos.

De acuerdo con cifras de Cirium difundidas hoy en el Reino Unido, en los últimos cinco días se han programado 284 vuelos (unos 56.000 asientos) a lugares de España; 150 (29.000 asientos) a Grecia y 128 vuelos (34.000 asientos) a Estados Unidos.

Los británicos son los extranjeros que más visitan España: en 2019, antes de la pandemia, de los 83,7 millones de turistas que visitaron el país, 18,1 eran británicos, que fueron sobre todo a las islas Baleares (Mediterráneo), islas Canarias (Atlántico), Valencia (este) y la Costa del Sol, en Andalucía (sur). EFE