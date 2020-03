El Gobierno de México descarta hacer la prueba del COVID-19 a López Obrador

México, 16 mar (EFE).- Las autoridades sanitarias del Gobierno de México descartaron este lunes realizar la prueba de coronavirus al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, porque hacerlo 'no tendría ninguna lógica científica'.

'No sirve de nada saber si es positivo o negativo porque la atención médica de una persona con COVID-19 es exactamente igual se sepa que tiene o que no tiene el virus', expresó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Según el último reporte oficial, en México hay 53 casos confirmados de coronavirus y 176 casos sospechosos.

En una conferencia de prensa en Palacio Nacional junto a López Obrador, el alto funcionario y doctor en Epidemiología sostuvo que la idea de que el presidente tiene que hacerse la prueba 'es una visión completamente fuera de lugar en términos científicos'.

López-Gatell expresó que el jefe del Estado 'afortunadamente goza de una buena salud' y a pesar de sus 66 años de edad 'no es una persona de especial riesgo'.

'Casi sería mejor que padeciera coronavirus porque lo más probable es que se va a recuperar y va a quedar inmune y ya nadie tendría esta inquietud en él', llegó a expresar el funcionario.

El subsecretario de Salud respondió así luego de que el presidente fuera preguntado por la prensa sobre si estaba dispuesto a hacerse la prueba, ya que este fin de semana estuvo de gira en varios eventos donde se abrazó y besó con mucha gente.

'Yo me ajusto al protocolo de salud, pero es muy buena la pregunta porque si hace falta, entonces, yo me hago la prueba del coronavirus', dijo López Obrador, quien se giró hacia López-Gatell para preguntar si se la tenía que hacer y este respondió que no.

El presidente mexicano recordó que ha ordenado a su gabinete que solo las autoridades sanitarias se expresen sobre la pandemia global ya que 'si se deja en manos de políticos y politiqueros es peor'.

También arremetió contra los medios de comunicación por haber informado anoche de la muerte con COVID-19 de un empresario cercano al magnate Carlos Slim, un hecho desmentido por las autoridades.

'Hay malestar en los medios de comunicación porque recibían mucho dinero para publicidad, muchos columnistas recibían dinero y estaba subvencionados', dijo sobre los gobiernos anteriores.

Mientras países como Colombia o Argentina han anunciado el cierre de sus fronteras por la crisis del coronavirus de Wuhan, el Gobierno de México todavía no ha adoptado medidas drásticas más allá de anunciar el cierre de colegios el próximo 20 de marzo y la suspensión de eventos con más de 5.000 personas.

El subsecretario López-Gatell justificó este lunes que 'los cierres masivos de todo el país tienen consecuencias gravísimas en las economías de los más desfavorecidos'.

'En México, la mitad de la población tiene condiciones de pobreza como resultado de las políticas económicas de los últimos 40 años. Esa es población a la que hay que proteger', expresó.

López Obrador siguió este domingo su gira por el estado sureño de Guerrero, en la costa del Pacífico, celebrando mítines y abrazándose con multitudes a pesar de las recomendaciones de la Secretaría de Salud y las críticas por su inacción frente a esta crisis. EFE