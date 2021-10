El Gobierno de Tanzania felicita a Gurnah por ganar el Nobel de Literatura

Dar es Salam, 7 oct (EFE).- El Ministerio de Arte, Cultura y Deportes de Tanzania felicitó hoy al escritor tanzano Abdulrazak Gurnah por haber sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura de 2021.

En un breve mensaje publicado en la red social Twitter, el Ministerio afirmó que 'felicita al novelista tanzano Abdulrazak Gurnah por su Premio Nobel de Literatura 2021'.

'De hecho, hace justicia a su profesión. Su victoria es para Tanzania y África. Siga así', añade el mensaje, emitido por la portavocía del Gobierno.

El Premio Nobel fue otorgado a Gurnah por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo, según informó este jueves la Academia Sueca.

El Comité Nobel destacó de la obra del novelista tanzano su 'penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes'.

Nacido en la isla tanzana de Zanzíbar en 1948, el premiado abandonó en 1968 su tierra con rumbo al Reino Unido, en parte para estudiar y en parte huyendo de la violencia política y la represión que sufrían entonces los zanzibaríes de origen árabe.

Es autor de diez novelas, entre ellas 'Memory of Departure', 'Pilgrims Way', 'Dottie', 'Paradise', 'Admiring Silence' o 'By the Sea'.

Gurnah es el quinto escritor africano galardonado con el Nobel, después de Wole Soyinka (Nigeria, en 1986), Naguib Mahfuz (Egipto, 1988), y los sudafricanos Nadine Gordimer (1991) y John Maxwell Coetzee (2003). EFE

