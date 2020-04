El Gobierno escocés aconseja cubrirse la cara en el transporte y las tiendas

Edimburgo, 28 abr (EFE).- El Gobierno escocés recomendó este martes el uso de 'protectores faciales' en el transporte público y las tiendas, al tiempo que insistió en que sigue siendo obligatorio quedarse en casa y mantener la distancia social de dos metros para frenar la propagación de la COVID-10.

El Ejecutivo regional publicó una guía en su página web en la que aconseja cubrirse el rostro 'cuando se sale de casa y se entra en espacios cerrados, especialmente donde el distanciamiento físico es más difícil y existe el riesgo de contacto cercano con múltiples personas'.

'Como algunas personas pueden tener el virus pero no experimentar síntomas, usar una cubierta facial en las situaciones descritas anteriormente (ir en transporte público o acudir a tiendas de alimentación) puede proporcionar cierto nivel de protección contra la transmisión a otras personas a una corta distancia', recoge la guía.

Mientras que el Gobierno británico no ha especificado ningún criterio sobre esta práctica, el Ejecutivo escocés precisó que no se refiere específicamente al uso de 'mascarillas quirúrgicas', sino a 'la cobertura facial de la boca y la nariz', que puede estar hecha de 'tela u otros textiles y a través del cual se pueda respirar, por ejemplo, una bufanda'.

En la rueda de prensa diaria, la ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, insistió en que no se trata de una práctica obligatoria y que la población no debe confiarse por cubrirse el rostro, ya que el riesgo de contraer el coronavirus sigue siendo alto.

'No queremos que la gente piense que es invencible', dijo, pero matizó que taparse la boca y la nariz puede ser beneficioso para aquellos que hayan contraído el virus y no sean conscientes de ello.

Las directrices de la Organización Mundial de la Salud son que solo deben llevar máscaras aquellos contagiados con el virus y las personas que los atienden, y no el público en general porque pueden crear una sensación de falsa seguridad.

Preguntada acerca de si los ciudadanos de fuera de Escocia no se cuestionarán por qué ellos no reciben la misma recomendación, Sturgeon indicó que no se trata de 'ningún tipo de división' entre gobiernos.

'Habrá algunos casos en que decidamos hacer las cosas antes que otras administraciones. No debe verse como prueba de ningún tipo de división. Creemos que esto es apropiado en Escocia', afirmó.

Agregó que la decisión de emitir esta pauta parte de que mucha gente ya se cubre para ir por la calle y para reiterar la necesidad de mantener la distancia y lavarse frecuentemente las manos.

El Gobierno escocés fue elogiado la semana pasada por publicar las medidas que seguirán al fin del confinamiento y mantener una 'conversación adulta' con la ciudadanía, como la calificó Sturgeon, acerca de las dificultades que se derivarán de la pandemia, lo que aumentó la presión sobre el primer ministro británico, Boris Johnson, para que detalle sus planes.

Según los datos de este martes, Escocia registra 1.332 fallecidos por la COVID-19 y un total de 10.721 contagiados. EFE