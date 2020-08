El Gobierno escocés se disculpa por gestión de las denuncias contra Salmond

Edimburgo, 18 ago (EFE).- La funcionaria de más alto rango dentro del Gobierno escocés, Leslie Evans, pidió hoy disculpas ante el Parlamento regional por los 'fallos en el procedimiento' sobre las denuncias de acoso sexual de las que fue absuelto el exjefe del Ejecutivo escocés Alex Salmond.

Evans fue la primera en dar su testimonio ante la comisión de investigación parlamentaria que analiza cómo el Ejecutivo escocés gestionó las denuncias de 9 mujeres que afirmaron haber sido acosadas sexualmente por Salmond, cuando este era ministro principal de Escocia.

'Pido disculpas sin reservas a todos los afectados ??por este fallo de procedimiento', dijo Evans, que precisó que investigar esas denuncias 'fue lo correcto'.

El pasado marzo, un tribunal de Edimburgo absolvió a Salmond de 13 delitos sexuales, incluido un intento de violación, denunciados por estas 9 mujeres que trabajaron con él entre 2007 y 2014.

Salmond siempre se declaró inocente y defendió que en la mayoría de casos se trató de encuentros con consentimiento, un argumento que convenció al jurado popular.

Por su parte, el abogado de las demandantes destacó que el hecho de que los delitos no pudieran probarse no indica que no hubiese un patrón de conducta inaceptable por parte del exdirigente.

El objetivo de la comisión parlamentaria es investigar cómo el Gobierno de la nacionalista Nicola Sturgeon manejó las denuncias, que se presentaron en una primera instancia ante el Ejecutivo, el que, dada la gravedad de las acusaciones, decidió ponerlas en manos de la policía, que abrió una investigación en agosto de 2018, cuando detuvo al ex ministro principal.

Salmond se querelló contra el Ejecutivo al asegurar que la investigación interna no cumplió los procedimientos establecidos y la justicia le dio la razón al dictaminar que las pesquisas se saltaron el principio de imparcialidad, una sentencia que obligó al Ejecutivo de Edimburgo a pagar 555.000 euros en costas procesales.

El comité se reunirá cada martes durante varios meses y también comparecerán como testigos Sturgeon y su marido Peter Murrell, director ejecutivo del Partido Nacionalista Escocés (SNP).

Sturgeon, quien ha reconocido que su distanciamiento de Salmond fue similar a 'un proceso de duelo', ha afirmado que se sentirá 'aliviada' cuando dé su testimonio, ya que se ha cuestionado si conocía las denuncias con anterioridad y abordó el tema privadamente con el que fue su mentor.

Tras la dimisión de Salmond en 2014 -a consecuencia de la derrota en el referéndum que impulsó para tratar de hacer de Escocia un país independiente del Reino Unido- Sturgeon asumió las riendas del Gobierno y del SNP. EFE