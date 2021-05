El Gobierno español asegura que no va aceptar ningún 'chantaje' de Marruecos

Madrid, 20 may (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, aseguró este jueves que España 'no va aceptar chantajes' de Marruecos, que la integridad territorial 'no es negociable, ni está en juego', y que se van a poner todos los medios para vigilar las fronteras y velar por el cumplimiento del derecho internacional.

En una entrevista en la radio pública de España, Robles expresó su deseo de que Marruecos cumpla con las reglas del derecho internacional, y recordó que lo vivido esta semana, con la llegada de cerca de 8.000 inmigrantes ilegales a la ciudad española de Ceuta, en el norte de África, no solo es una agresión a las fronteras españolas, sino a las de la Unión Europea.

La ministra española se declaró orgullosa por el papel desarrollado por las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad del Estado en esta crisis migratoria, que demuestra, una vez más, que España 'es un país básicamente humanitario'.

'Marruecos se ha encontrado con un comportamiento absolutamente humanitario y entregado de nuestras Fuerzas Armadas, de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de las ONG', subrayó.

Robles reiteró que la acogida en España del líder del Frente Polisario (enfrentado a Marruecos), Brahim Gali, hospitalizado enfermo de coronavirus, se hizo por 'razones humanitarias', una circunstancia prevista en el derecho internacional y que, como jurista, reivindica.

Recalcó además que no ha habido un refuerzo militar en las ciudades fronterizas de Ceuta y Melilla, sino que son fuerzas que están instaladas de forma permanente en la zona y van a seguir ahí desarrollando sus funciones. EFE