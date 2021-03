El Gobierno francés endurecerá las medidas en Lyon y otros dos departamentos

París, 24 mar (EFE).- El Gobierno francés anunció este miércoles que prepara un endurecimiento de las restricciones a los departamentos de Aube, Nièvre y Ródano (que tiene como capital Lyon), tras observar un incremento de la incidencia de la covid.

El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, indicó tras la reunión del Consejo de Ministros que esta tarde hay discusiones con las autoridades locales de esos tres departamentos en los que viven unos 2,3 millones de personas para establecer un régimen reforzado, con medidas extraordinarias como confinamientos los fines de semana o limitaciones en los desplazamientos.

La tasa de incidencia de los últimos siete días se encuentra en Lyon en 383 casos positivos por cada 100.000 habitantes, 329 en Nièvre y 445 en Aube, según los datos oficiales.

'La epidemia se acelera en todo el territorio. Para controlar el virus debemos limitar los desplazamientos y cerrar establecimientos', dijo Attal.

Justificó las disposiciones que se tomaron la semana pasada en los 16 departamentos del país (París incluido) en los que la epidemia se había expandido especialmente, y calificó las medidas de 'lógicas' y de 'sentido común'.

Ante la confusión en estos 16 departamentos en los que se aplica un confinamiento suave que permite salir a pasear y tomar el aire en un perímetro de hasta diez kilómetros en torno al domicilio sin límite de tiempo, Attal pidió a los franceses que viven allí que no se desplacen ni se reúnan en casas con amigos o familiares.

Una petición que también hizo hoy el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que con la vista puesta en las celebraciones de Pascua la primera semana de abril pidió que se eviten los encuentros privados y los viajes.

El primer ministro francés, Jean Castex, ha insistido en que no se organicen comidas con personas que no pertenecen al mismo hogar. No obstante, estarán autorizadas las ceremonias religiosas con aforos limitados en los templos.

El Gobierno francés mantiene su objetivo de vacunar de aquí al verano a 30 millones de personas, para lo que va a acelerar el ritmo. A partir de este fin de semana, podrán recibir las inyecciones también mayores de 70 años, frente a los 75 actuales.

El portavoz tuvo que salir a defender las precauciones que toma el equipo de Gobierno para no contagiarse, tras conocerse este miércoles que la ministra de Cultura, Roselyne Bachelot, de 74 años, ha tenido que ser hospitalizada tras dar positivo por covid.

Es la segunda ministra en una semana, después de la de Trabajo, Élisabeth Borne, que ya ha recibido el alta.

'Cada uno en nuestra vida tenemos que tener cuidado. Los miembros del Gobierno respetamos las medidas todo lo posible', dijo Attal, que insistió en que el Ejecutivo francés ha adaptado su forma de trabajar y sólo se mantiene en presencial 'lo esencial'. EFE