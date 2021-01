El Gobierno francés se opone 'a priori' a la posible fusión de Carrefour

París, 13 ene (EFE).- El Gobierno francés avanzó este miércoles su oposición a la posible fusión del grupo galo de distribución Carrefour y el canadiense Couche-Tard, cuyas discusiones están por el momento en una fase preliminar.

'Carrefour es el primer empleador privado de Francia y un eslabón esencial en la seguridad alimentaria de los franceses. (...) Desde ese punto de vista, 'a priori' no soy favorable a la idea de que Carrefour pueda ser comprado por un competidor extranjero', indicó el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire.

Alimentation Couche-Tard confirmó este miércoles que ha ofrecido a Carrefour fusionar las dos empresas a un precio de 20 euros por acción, cerca de un 30 % más del valor de los títulos del grupo francés al cierre de los mercados el martes.

La compañía canadiense precisó en un comunicado que 'los términos de la transacción están en discusión y siguen sujetos a la debida revisión diligente'.

De aprobarse, la fusión con Carrefour sería la mayor operación de la historia de Couche-Tard, una empresa que ha pasado en relativo corto tiempo de ser una pequeña tienda de barrio creada hace 40 años a un gigante global con 9.261 establecimientos en Norteamérica y 2.722 en Europa.

Le Maire subrayó en la cadena France 5 que con ese tipo de operaciones está en juego la soberanía alimentaria de los franceses.

'Durante la crisis de la covid, durante el primer confinamiento, vi hasta qué punto la seguridad del suministro es vital para todos. El día que vas a Carrefour, Auchan o E.Leclerc y no hay más pasta, arroz o productos esenciales, ¿qué haces?', dijo.

Le Maire, exministro de Agricultura, recalcó su oposición inicial a que la fusión se lleve a cabo y recordó que el Ejecutivo tiene al respecto un poder de veto.

'Hay un decreto de control sobre inversiones extranjeras en Francia que nos permite dar o no nuestro visto bueno a operaciones de ese tipo. El ministro de Economía y Finanzas es quien da o no su acuerdo y a priori no soy partidario', añadió en el programa 'C à vous', dejando claro que la distribución alimentaria está sometida a esa autorización. EFE