El Gobierno italiano felicita a Maneskin por su triunfo en Eurovisión

Roma, 23 may (EFE).- El Gobierno italiano ha felicitado a la banda Maneskin, vencedora de la 65 edición de Eurovisión con su tema 'Zitti e buoni', cuyo triunfo es el tercero conseguido por el país en la historia de este concurso, tras los de 1964 (Gigliola Cinquetti) y 1990 (Toto Cutugno).

'Felicidades a los @thisismaneskin vencedores de #Eurovisión', escribió la cuenta de Twitter de Palazzo Chigi, el perfil oficial de la presidencia del Consejo de Ministros italiano poco después de la victoria del grupo de rock italiano, que se impuso, con 524 puntos, por delante de Francia (499) y Suiza (432).

El ex primer ministro Giuseppe Conte, el ministro de Exteriores, Luigi di Maio; y la alcaldesa de Roma, Viriginia Raggi, también mandaron mensajes de felicitación a los ganadores, que en su actuación final, tras la victoria, cantaron la versión original del tema, que incluía algunas palabras malsonantes que habían sido censuradas en su primera presentación.

'Garra, talento, determinación. Felicitaciones a los Maneskin que han llevado a Italia a la cima de Europa. Una noche extraordinaria para la música italiana, un momento de orgullo para el país, un formidable éxito para la RAI, y una señal de apertura al público juvenil y a la recuperación después de la temporada de confinamiento, con la mirada puesta en 2022, cuando seamos nosotros, será Italia, quien acoja y organice el European Song Contest', dijo el presidente de la Radio Televisión Italiana, Marcello Foa.

Foa destacó la importancia de la celebración este año del Festival de San Remo, rodeada de polémica por la pandemia y en el que se impusieron los Maneskin, que volvieron a ganar anoche en Rotterdam.

'El Rock’n’roll nunca muere. El rock and roll nunca morirá', aseguró tras la victoria el cantante del grupo, Damiano David, que en la rueda de prensa final negó que hubiera consumido drogas durante las votaciones, como una imagen televisiva podría sugerir: 'No uso drogas, por favor chicos, no digan eso'. EFE