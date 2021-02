El Gobierno neerlandés pelea por el toque de queda en el Senado y tribunales

La Haya, 19 feb (EFE).- El Gobierno neerlandés trata este viernes de mantener el toque de queda, suspendido en un fallo el pasado martes, durante una sesión judicial en la que impugnó esa sentencia que favorece a un grupo que cuestiona la pandemia, mientras trata de aprobar a contrarreloj una ley alternativa en el Senado, en busca de base legal para la restricción.

Ambas sesiones empezaron a primera hora, paralelamente, y en ellas el Ejecutivo en funciones pelea en dos frentes para que el toque de queda pueda seguir vigente hasta marzo, cuando tenía previsto empezar a relajar algunas de las medidas del confinamiento de controlarse los contagios.

Los abogados del Estado justificaron los motivos que llevaron al Gobierno neerlandés a recurrir a una ley de emergencias especial, reservada para circunstancias extraordinarias como la ruptura de un dique o un desastre natural, para aprobar el toque de queda, y subrayan que “si ese dique amenaza con romperse, y ya se ha planteado reforzarlo antes, no supone que ahora no se pueda ya reforzar”.

Con este argumento contestan a la crítica del juez que falló contra el toque de queda y que señaló que el Gobierno tuvo tiempo suficiente para plantearse la restricción y estudiar la introducción de esta medida en un debate en el Parlamento y el Senado, en lugar de recurrir a una ley de emergencia.

“Lo hacemos por los que se visitan e interactúan entre sí, y acaban transmitiendo un virus, que, al final, también llega a los ancianos', dijo Jannetje Bootsma, en nombre del Estado, en respuesta al argumento de la organización denunciante, Viruswaarheid, de que los más mayores y vulnerables no salen de casa por las noches, lo que hace innecesaria la restricción.

El abogado de Viruswaarheid, Gerben van de Corput, consideró que la efectividad del toque de queda no está demostrada y no existen pruebas de las circunstancias extraordinarias que exigen introducir el toque de queda con una ley de emergencias, por lo que instó a los jueces a suspender la restricción de inmediato como pedía el fallo anterior.

BATALLA PARALELA EN EL SENADO

A pesar de que se esperaba una sentencia para hoy, el tribunal consideró que, después de escuchar los argumentos de ambas partes, necesita más tiempo para tomar una decisión y aplazó hasta el viernes su respuesta definitiva sobre la legitimidad del toque de queda, permitiendo también a las autoridades mantener la medida hasta entonces.

Por otro lado, el Senado neerlandés debate un proyecto, enmarcado dentro de la ley de emergencia del coronavirus y respaldado ayer por una mayoría parlamentaria, para poder mantener la restricción con una base legal alternativa, aunque la mayoría de los grupos políticos están siendo muy críticos con el enfoque oficial sobre esta restricción del Gobierno en funciones.

Algunos exigen explicaciones sobre los planes más allá del 2 de marzo y detalles de cómo se evitarán nuevas dudas legales sobre el toque de queda, mientras que otros, como el ultraderechista PVV, consideró que un Gobierno interino no puede presentar leyes nuevas, y no está claro si habrá o no respaldo de los senadores, que votan esta tarde si dan luz verde o no a esta norma.

Los cuatro partidos de la coalición no tienen una mayoría en el Senado neerlandés y necesitan negociar el respaldo de grupos de la oposición para aprobar la medida.

Desde el pasado 23 de enero, se aplica en Países Bajos un toque de queda diario entre las 21.00 hora local (20.00 GMT) y las 4.30 (3.30 GMT), como parte de un confinamiento vigente desde mediados de diciembre, con el cierre de toda la actividad no esencial y la hostelería, que lleva cerrada desde octubre. EFE