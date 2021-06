El Gobierno pide al ELN dejar su actuar criminal tras la renuncia de 'Gabino'

Bogotá, 24 jun (EFE).- El Gobierno colombiano dijo este jueves al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que la renuncia que espera de ellos es a su 'actuar criminal' luego de que el máximo comandante de esa guerrilla, Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino', anunciara su retiro por motivos de salud.

'El pueblo colombiano está esperando la renuncia del ELN a su actuar criminal, a seguir reclutando menores, al secuestro, a la instalación de minas antipersonales. Esa es la renuncia que está esperando no solo el pueblo colombiano sino el Gobierno nacional', expresó a periodistas el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez.

'Gabino', de 71 años, que desde julio de 2018 se trasladó a Cuba por las negociaciones de paz que estaban en marcha con el Gobierno colombiano, señaló en un comunicado difundido por el ELN y que tiene como fecha el 1 de mayo de 2021, que se encuentra 'en un tratamiento de salud' que debe 'continuar', por lo cual renunció a la jefatura guerrillera.

Rodríguez estaba al frente del ELN desde 1998, tras la muerte del entonces número uno de esa guerrilla, el exsacerdote español Manuel Pérez Martínez, alias 'Poliarco' o 'El cura Pérez'.

NEGOCIACIONES DE PAZ ESTANCADAS

El ELN comenzó en febrero de 2017 en Quito negociaciones de paz con el Gobierno del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018).

En mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana, donde la última ronda de diálogo concluyó sin avances a principios de agosto de ese mismo año cuando asumió el poder el actual mandatario, Iván Duque.

Tras el atentado contra una escuela de Policía en Bogotá que en 2019 dejó 22 cadetes muertos, Colombia pidió a Cuba la extradición de la delegación del ELN que permanece en La Habana.

El Gobierno cubano ha rechazado reiteradamente esta solicitud, al considerar que supondría una violación de los protocolos internacionales que amparan las negociaciones.

En esa línea, el alto comisionado dijo que su trabajo es verificar que la guerrilla y otros grupos criminales tengan una verdadera intención de paz.

'Hemos ratificado el compromiso de este Gobierno con la paz con legalidad, verificando las verdaderas intenciones de ese grupo. El pueblo colombiano no acepta más engaños y que, en aras de la paz, se siga haciendo política', advirtió Restrepo sobre una eventual negociación con la guerrilla.

RESPONSABILIDAD DEL ELN EN ATENTADOS

El ELN aseguró el pasado 17 de junio que 'ninguna' de sus organizaciones participó en el atentado perpetrado dos días antes con carro bomba contra una brigada militar colombiana en Cúcuta, principal paso fronterizo con Venezuela, en la que había personal de Estados Unidos y que dejó 36 heridos.

Sin embargo, Restrepo afirmó que 'es un chiste que digan que no son responsables'.

'Uno es o no es. En Cuba se pretenden realizar acercamientos de paz con ellos, pero dicen que no tienen nada que ver con el actuar criminal. El pueblo colombiano no se va a dejar engañar', expresó al respecto el funcionario. EFE