El gobierno que atacó al petrolero iraní obtendrá la respuesta, dice Rohaní

Teherán, 14 oct (EFE).- El presidente iraní, Hasan Rohaní, informó hoy que el ataque con misiles en el Mar Rojo contra el petrolero iraní llamado Sabiti, se ha llevado a cabo por el gobierno de un país y ese gobierno debe esperar la respuesta de Irán.

'Un gobierno ha estado involucrado en este tema, no fue un acto terrorista, no es labor de una persona, no es labor de un grupo, es de un gobierno, pero es pronto para hablarlo y se deben hacer más estudios al respecto; pero cuando lo sepamos, cualquier gobierno que lo haya hecho, debe esperar sus consecuencias', dijo Rohaní en una rueda de prensa a los periodistas.

'Han lanzado varios misiles' hacia el Sabiti y 'al menos dos de ellos han impactado a nuestro petrolero' detalló Rohaní y agregó que 'el petrolero tiene cámara y las cámaras han grabado las imágenes en las que se ve de modo claro desde que dirección han sido lanzados los misiles'.

'Los trozos' de los misiles que chocaron contra Sabiti están en el petrolero y han sido investigados 'pero el barco tiene que llegar a Irán y debe hacerse un estudio más preciso sobre ello', explicó Rohaní.

El jefe del Poder Ejecutivo calificó el ataque de 'malvado y erróneo' y reiteró que 'estamos revisando para ver qué gobierno ha estado involucrado en este tema'.

El petrolero iraní 'Sabiti' perteneciente a la compañía Nacional del Petroleo iraní (NIOC), se encontraba a unas 60 millas del puerto saudí de Yeda cuando el 11 de octubre fue objetivo de esos ataques y 'ha sufrido daños en el casco' según informaron medios iraníes.

Horas después de los ataques y de que los tripulantes lograrán parar el derrame de petróleo al mar, cambió su destino y partió hacia el golfo Pérsico.

Se espera que el petrolero llegué a Irán el 22 de octubre, según informó el presidente ejecutivo de NIOC, Nasrolá Sardashtí, a la agencia oficial del Ministerio de petróleo iraní Shana.

Desde el mes de mayo pasado se han registrado varios incidentes de seguridad en torno al petróleo y EEUU ha mencionado a Irán en casi todos los casos mientras que el Gobierno de Teherán ha negado cualquier implicación de su país en los incidentes.

Este incidente contra el petrolero iraní Sabiti agudiza la tensión en la zona, tras sumarse al episodio registrado el pasado 14 de septiembre, cuando se llevó a cabo un ataque con drones en contra dos instalaciones petroleras propiedad de la empresa estatal Aramco de Arabia Saudí.

Tras los ataques a Aramco, Washington responsabilizó a Teherán de los ataques pese a que fueron reivindicados por los rebeldes hutíes chiíes del Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán y están enfrentados a Arabia Saudí en el conflicto que asuela su país. EFE