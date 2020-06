El Gobierno salvadoreño benefició a familiares de funcionaria, según medio

San Salvador, 25 jun (EFE).- Dos familiares de la jefa del Gabinete del Gobierno de El Salvador, Carolina Recinos, supuestamente se beneficiaron con un préstamo de un banco estatal y una plaza de gerencia, según una investigación del medio digital El Faro.

El medio también destacó que 'otros dos hermanos de la comisionada fueron contratados por esta administración en la Cancillería y en el Centro Nacional de Registro (CNR)', mientras que su esposo se desempeña como embajador en Rusia.

Efe intentó conocer este jueves la postura oficial sobre los señalamientos mediante un enlace de prensa, pero este señaló que aún no se tiene un pronunciamiento.

De acuerdo con El Faro, el estatal Banco de Desarrollo de El Salvador aprobó un préstamo por 22.514 dólares a Susana Recinos, hermana de jefa del Gabinete, 'para montar una cafetería en el Ministerio de Hacienda, pese a las advertencias internas de un conflicto de interés'.

El cargo que desempeña Recinos es el de comisionada Presidencial de Operaciones del Gabinete de Gobierno, por lo que en diversas ocasiones actúa como una especie de portavoz del Ejecutivo.

La publicación, que cita documentos internos del referido banco, indica que la hermana de la funcionaria ganó el contrato para operar el negocio al interior del Ministerio de Hacienda pese a que 'no tenía ni el equipo ni el capital de trabajo para el proyecto'.

De acuerdo con El Faro, 'el Comité de Créditos de Bandesal consideró que la petición generaba un conflicto con las normas de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y con un manual para prevenir el lavado de dinero y activos'.

'Las alertas eran generadas por las relaciones familiares de la solicitante', dado que también es hermana del gerente de fondeo y cooperación de Bandesal, Herbert Recinos, señala la publicación.

En agosto de 2019, dos meses después de la llegada del presidente Nayib Bukele al Gobierno, la institución financiera contrató al hermano de Recinos.

De acuerdo con el sitio de Transparencia del Ejecutivo, Herbert Recinos trabajó para el Ministerio de Seguridad y la Presidencia durante las administraciones pasadas, las del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Por otra parte, el medio digital reseña que dos hermanos más de la comisionada 'fueron contratados' por el Gobierno como jefe de seguridad del CNR y como cónsul en Charlotte, Estados Unidos.

BANCO NIEGA IRREGULARIDADES

El presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, dijo este jueves en una reunión con diputados de la Asamblea Legislativa que la institución financiera tiene un código de ética que 'se respeta al pie de la letra' y que en la aprobación del préstamo no se dio un 'grado de conflicto de interés'.

'¿Dónde está el conflicto de interés?, ¿participó algún familiar de la persona en el proceso de análisis y evaluación?', preguntó el funcionario, quien aseguró que 'transparentemente se resolvió' la solicitud de la hermana de la comisionada Recinos.

Durán, quien dijo ser 'muy amigo de la libertad de expresión', aprovechó su intervención para decir que en la publicación había una 'reverenda ignorancia', por lo que fue criticado por al menos un diputado.

'No se le dio una tasa preferencial, un plazo preferencial, un monto preferencial, no se le dio en condiciones especiales. No hay nada, como cualquier mujer luchadora, de lo cual debemos sentirnos orgullosos', añadió Durán.

No es la primera vez que el actual Gobierno es señalado por supuesto nepotismo, dado que el tío del presidente, Miguel Kattán, es secretario de Comercio e Inversión de la Presidencia y el hermano Yamil Bukele es titular del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

Una de las primeras acciones de Bukele tras asumir el poder en junio de 2019 fue ordenar el despido de familiares del expresidente Salvador Sánchez Cerén y de reconocidos miembros del FMLN por ser 'evidentes casos de nepotismo'. EFE