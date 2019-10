El gran paso de los discapacitados en las elecciones de Uruguay

Carla Alves y Alejandro Prieto

Montevideo, 27 oct (EFE).- Después de 94 años, por primera vez las personas con discapacidad motriz se abren paso en Uruguay para reivindicar sus derechos y superar el obstáculo de la falta de accesibilidad en los lugares de votación, que por su infraestructura vetusta muchas veces les impedía entrar a sufragar.

Fue el abogado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) Rafael Ponce de León quien, cuando se encontró con que dos escalones a la entrada de su lugar de votación le hacían imposible votar en las primarias, dijo 'basta' y tomó la iniciativa.

Al notar que la norma electoral en Uruguay data de 1925 y no contempla el problema, lo que llevó a que históricamente las personas con discapacidad motriz en lugar de acudir a las urnas justificaran su falta con un certificado médico (ya que en Uruguay es obligatorio votar), el abogado decidió elaborar un proyecto de ley de voto accesible.

'El hecho que se necesitara 94 años para aprobar una ley de voto accesible es una demostración de la invisibilidad a que está sometido el colectivo de personas con discapacidad. No hubo voluntad política en todos estos años de buscar una solución al problema', detalla Ponce de León, vía mensajes de WhatsApp, a Efe.

En esa línea, el abogado, cuyo proyecto se convirtió en ley el pasado 20 de agosto con el voto unánime del Parlamento uruguayo, subraya que la participación directa de las personas con discapacidad a la hora de debatirse la norma fue clave.

'Fue fundamental para lograr un involucramiento y compromiso de los legisladores con la temática y creo que influyó en los legisladores el escaso tiempo con que se contaba para que se aprobara en esta legislatura y antes de las elecciones nacionales. Por eso se aprobó muy rápidamente, en un lapso de dos meses', atina.

Por su parte, la candidata a diputada por la coalición de izquierdas que gobierna Uruguay, el Frente Amplio (FA), Fiorella Buzeta, resalta, en entrevista con Efe, que fueron muchas las personas con discapacidad que al verse afectadas por la falta de accesibilidad en las elecciones internas de junio se quejaron y comenzaron a hacer visible el problema.

'Queda en evidencia que día a día en realidad los compañeros y las compañeras no están pudiendo ir a estudiar; entonces tenemos un problema grave donde tenemos que apuntarle a eso. Esta ley viene a visibilizar un poco eso y además a permitir el derecho al voto a algunas personas que no podemos ingresar a ciertos lugares', opina.

Asimismo, Buzeta subrayó que, aunque muchas veces organismos como la Corte Electoral uruguaya enfatizan que el voto es 'universal', esa condición no está garantizada cuando una persona en silla de ruedas no vota por no poder acceder al local.

De esa forma, la candidata y militante de 28 años, que quedó en silla de ruedas en 2004, a los 12, cuando un compañero de clase le disparó, reconoció que si bien en los últimos 15 años Uruguay avanzó bastante en materia de inclusión social y educativa para personas con discapacidad motriz, queda mucho por hacer.

'Se ha avanzado un montón. La infraestructura en la ciudad ha mejorado, incluso el acceso a la cultura ha mejorado también. Podemos ir a un baile, estamos mucho más visibilizados, pero falta muchísimo por hacer, hay que avanzar y hay que acelerar y a esas leyes que se han creado hay que asociarle un presupuesto', valora.

La candidata, que votó este 27 de octubre por primera vez en un circuito accesible garantizado por la nueva ley con una amplia sonrisa y sin demoras, dice que su meta es ser electa para visibilizar más la realidad de las personas discapacitadas del país, que, acota, son unas 500.000.

'Ya nomás ingresar al Parlamento va a ser algo único en el Uruguay porque se va a tener que cambiar la infraestructura del Palacio Legislativo, porque no tiene accesibilidad. Desde dentro de las cámaras no hay y eso creo que va a movilizar un montón de cosas', enfatiza.

Pese a que la ley de derecho al voto de personas en situación de discapacidad motriz establece que cada lugar de votación debe tener al menos un local accesible y, en caso contrario, la persona podrá emitir voto observado, en redes sociales aún se denunciaba este domingo la dificultad en algunos recintos presuntamente preparados. EFE

