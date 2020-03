El grupo country 'Dixie Chicks' vuelve con un nuevo single 14 años después

Madrid, 5 mar (EFE).- La banda femenina de country 'Dixie Chiks' regresa al mundo de la música 14 años después con el lanzamiento de 'Gaslighter', una balada con un potente mensaje feminista y primer sencillo de su nuevo álbum que verá la luz, con el mismo nombre, el próximo 1 de mayo a través de Columbia Records.

'Gaslighter' supone la vuelta al panorama musical de las conocidas como 'Chicks', la banda femenina con más ventas de álbumes de la historia -más de 30,5 millones de discos-, en el que será su quinto álbum de estudio después de que en 2006 lanzarán 'Taking the Long Way', ganador de cinco premios Grammy.

Este nuevo disco está producido por el cantautor ganador de un Grammy y productor discográfico Jack Antonoff, que ya ha trabajado con cantantes como Taylor Switf o Lana del Rey.

El videoclip de su nuevo sencillo pop plasma el reconocible y tradicional estilo de la banda con un mensaje de empoderamiento femenino presentado a través de imágenes de mujeres de las últimas décadas y a las propias artistas vestidas con uniformes militares.

'Una muestra de la fuerza militante de las mujeres a lo largo de los siglos y el vínculo inquebrantable que crean a través de cualquiera de las circunstancias imprevistas de la vida', ha destacado Sony Music en una nota.

Aunque 'Gaslighter' supone la vuelta del grupo con canciones propias, la banda ya colaboró en 2019 con la cantante Taylor Swift en su sencillo 'Soon You'll Get Better', un tema de su séptimo álbum 'Lover' que supuso la vuelta de las 'Chicks' a los primeros puestos de listas de éxito como 'Billboard Hot 100 Chart'.

El trío musical, formado por Natalie Maines y las hermanas Emily Strayer y Martie Maguire, alcanzó su mayor éxito en la década de los noventa y los años 2000 convirtiéndose en referentes de la época de la música country y siendo galardonadas con trece premios Grammy.

El grupo tejano, fundado en 1989, copó los primeros puestos de las listas con canciones como 'Wide open spaces', 'Cowboy take me away' y 'Long time gone', pero su carrera musical sufrió un duro golpe en 2006 tras una polémica política.

Diez días antes de la invasión de Irak por parte de EEUU, la cantante del grupo, Natalie Maines, criticó al presidente del país durante un concierto en Londres: 'Nos avergonzamos de que el presidente (George W.) Bush sea de Texas', manifestó la vocalista.

Esta controversia trascendió a la popularidad de la banda que perdió hasta la mitad de la audiencia de sus conciertos, historia narrada en el documental “Dixie Chicks: Shut Up and Sing” ('Dixie Chicks: calla y canta', 2006) dirigido por Barbara Kopple y Cecilia Peck. EFE