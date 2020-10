El grupo de K-Pop Blackpink presenta su esperado primer álbum de estudio

Seúl, 2 oct (EFE).- El grupo de K-Pop Blackpink publicó hoy su esperado primer álbum de estudio, titulado 'The Album', que incluye colaboraciones con las artistas estadounidenses Selena Gómez y Cardi B y llega tras una sucesión de exitosos sencillos y miniálbumes.

El primer disco de larga duración del cuarteto femenino incluye 'Ice Cream' y 'How You Like That', dos anticipos del álbum lanzados en los últimos meses que entraron en la lista de éxitos musicales Billboard Hot 100 y cuyos videoclips suman cada uno más de 300 millones de visualizaciones en Youtube.

'Ice Cream', grabado junto a Gómez y escrito por Ariana Grande y Victoria Monét, alcanzó además el número 13 en esa lista, la mayor posición lograda hasta la fecha por un grupo femenino de K-pop.

En 'The Album', el cuarteto de veinteañeras ha tratado de 'expresar varias emociones relacionadas con el amor' y de 'mostrar a chicas que han crecido', según dijo este viernes la cantante y bailarina surcoreana Jennie, una de las integrantes de la banda, en una rueda de prensa virtual.

Jisoo, otra de las componentes, destacó el 'gran honor' que ha supuesto colaborar con las estrellas estadounidenses, y señaló que trabajar con artistas de ese nivel 'ayuda a dar otro ángulo' a sus creaciones.

Debido a la pandemia de coronavirus, el grupo no podrá realizar por el momento una gira acompañando al lanzamiento del álbum tal y como estaba inicialmente previsto, aunque confía en poder volver pronto a los escenarios.

'Es muy triste que no podamos actuar en directo ante nuestros seguidores, pero esperamos hacer una gira cuando la situación sea más segura', señaló Lisa, de nacionalidad tailandesa, y quien completa la formación junto a la neozelandesa de origen surcoreano Rosé.

La banda debutó en 2016 y desde entonces se ha convertido en un fenómeno global a la altura del grupo masculino BTS, otro de los grandes referentes actuales del K-pop.

A esta meteórica trayectoria han contribuido colaboraciones previas con otras superestrellas como Lady Gaga, con quien Blackpink grabó el tema 'Sour Candy', que formó parte de 'Chromatica', el sexto álbum de la artista neoyorquina publicado el pasado mayo.

La compañía de representación de Blackpink, YG Entertainment, informó que 'The Album' ha recibido más de un millón de reservas previas al lanzamiento, y añadió que de confirmarse todas estas ventas durante su primera semana en el mercado, el disco se convertirá en el mayor éxito de ventas de la historia del K-pop en ese período. EFE

co-ahg/crf