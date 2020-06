El grupo suizo SIX comprará acciones de BME al mismo precio de la opa

Madrid, 16 jun (EFE).- Los accionistas de Bolsas y Mercados Españoles (BME) que deseen que SIX compre sus acciones en ejercicio de su derecho de compra forzosa podrán hacerlo desde hoy y durante tres meses al mismo precio que el de la opa de 32,98 euros por acción, ha informado este martes el grupo suizo.

SIX tiene la intención de excluir de cotización en Bolsa a BME si se cumple el requisito de que la participación de los accionistas no significativos resulta inferior al 5 % del capital social de BME.

El grupo suizo Six se convertirá en el accionista mayoritario de Bolsas y Mercados Españoles (BME) después de que la opa lanzada el pasado noviembre haya alcanzado una aceptación del 93,16 %, una operación con la que se creará el tercer mayor operador de mercados financieros de Europa, y por la que pagará algo más de 2.569 millones de euros a los dueños de estas acciones.

La opa estaba condicionada a que fuera aceptada por al menos por el 50 % del capital de BME más una acción, por lo que el resultado que se difundió el jueves pasado ha superado ampliamente ese límite.

SIX ha comunicado este martes que se dan los requisitos legalmente establecidos para el ejercicio del derecho de venta y compra forzosa por los restantes accionistas de BME.

'No obstante, SIX no exigirá la venta forzosa, salvo que, en cualquier fecha a partir del día de hoy y hasta el 5 de septiembre de 2020, el porcentaje de acciones correspondiente a los accionistas no significativos de BME (esto es, accionistas cuya participación en el capital social sea inferior al 3%) sea inferior al 5% del capital social de BME', ha añadido el grupo suizo.

La compañía suiza ha explicado que realizará las comprobaciones para verificar si este requisito se cumple en algún momento hasta el 5 de septiembre de 2020 y, en ese caso, ejercitará el derecho a la venta forzosa de la totalidad de las acciones de BME de las que no sea titular, en cuyo caso, tras la liquidación de la operación de venta forzosa, las acciones de BME quedaran excluidas de cotización en Bolsa.

No obstante, según la fuente, si BME aprobase cualquier distribución de dividendos, reservas, devolución de capital o cualquier otro tipo de distribución a sus accionistas con anterioridad a la fecha de liquidación de la operación de compra o venta forzosa, el precio por acción se reduciría en una cantidad equivalente al importe bruto de la distribución. EFE