El grupo Time's Up reprueba acuerdo millonario entre Weinstein y víctimas

Nueva York, 12 dic (EFE).- La organización contra el acoso sexual Time's Up y algunas actrices han reprobado el principio de acuerdo que el productor Harvey Weinstein ha alcanzado con una treintena de víctimas que le demandaron por la vía civil, por el que su estudio pagaría 25 millones de dólares sin que Weinstein deba admitir mala conducta.

Time's Up, que fue creada en 2018 por 300 profesionales de Hollywood, señaló en su cuenta oficial de Twitter varios puntos de la información revelada este miércoles por The New York Times sobre el acuerdo, tentativo, que requiere de aprobación en el juzgado y una firma final de todas las partes.

'Aquí va un problema de matemáticas: 18 de más de 80 víctimas se dividen 6,2 millones de dólares. Más de 12 millones serán para las costas legales de Harvey Weinstein, Bob Weinstein y el consejo de The Weinstein Company. Aquí va un problema más grande: si esto es lo mejor que pueden lograr las supervivientes, el sistema está roto'.

La organización cita a una de las supuestas víctimas, la exmodelo Zoe Brock, quien dice en el artículo que acceder a los términos del acuerdo con Weinstein le hace sentir 'enferma y vencida y sin esperanza', y reclama que las 'supervivientes deberían sentir nuestro apoyo y poder colectivo'.

De acuerdo al NYT, el pacto forma parte de un acuerdo global de 47 millones de dólares destinado a cerrar las obligaciones de The Weinstein Company, que está en proceso de declararse en quiebra, pero le permitiría zafarse de buena parte de las denuncias contra él y su antigua compañía.

La noticia del acuerdo no sentó bien entre actrices como Emily Ratajkowski, que acudió al estreno del filme 'Uncut Gems' en Los Ángeles con la frase 'fuck Harvey' (que te jodan, Harvey) escrita en el brazo, tras preguntarse en Twitter si 'la justicia en Estados Unidos es esto'.

'Hoy Harvey Weinstein y su antiguo estudio han alcanzado un acuerdo de 25 millones de dólares con sus víctimas. Weinstein, acusado de delitos que van de acoso sexual a violación, no tendrá que admitir mala conducta o pagar su propio dinero', declaró la actriz bajo la etiqueta 'sin justicia no hay paz'.

No obstante, horas después Time's Up pareció rebajar el tono recordando que según el acuerdo se destinarán por otro lado 18,5 millones de dólares para 'un fondo para víctimas de Weinstein'.

'Sabemos que este acuerdo representa el duro trabajo de varias supervivientes de Weinstein. Esperamos que les traiga al menos una pequeña medida de la justicia y apoyo pendientes desde hace mucho tiempo', agregó la organización.

De acuerdo a la revista Variety, cuatro demandantes del productor no participan en el acuerdo y al menos tres de ellas se opondrán, como Alexandra Canosa, cuyo abogado, Thomas Giuffra, dijo a la revista Variety que algunas condiciones 'están mal, moralmente'.

Señaló que el acuerdo lo ha impulsado la letrada Elizabeth Fegan, que organizó una demanda colectiva contra Weinstein, y que ella se llevará un porcentaje de lo que consigan las denunciantes.

En una declaración a Variety, Fegan señaló que ha 'luchado para que las supervivientes no se queden sin un recurso', teniendo en cuenta que varios tribunales han 'desestimado' sus denuncias, y que han peleado para crear el fondo de víctimas que 'estará disponible para cada mujer abusada por Weinstein'. EFE