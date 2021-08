El Hermitage acusa al líder de Rammstein de vender NFT ilegales del museo

Moscú, 13 ago (EFE).- El museo Hermitage de San Petersburgo acusó hoy a Till Lindemann, líder de la banda alemana de rock Rammstein, de haber puesto a la venta imágenes digitales en formato de token no fungible (NFT) de piezas de su colección sin la correspondiente autorización.

'El uso de imágenes de piezas de la colección e interiores del museo como parte de una colección de tokens, y además identificadas como 'Hermitage Edition', no fue acordado con el museo', afirma el Hermitage en una nota publicada en su canal de Telegram.

Según el museo, las imágenes puestas a la venta por el músico alemán fueron tomadas durante la grabación del vídeo clip 'Liubimiy Gorod' (Ciudad amada) en mayo de 2021.

En el clip, el líder de Rammstein interpreta una versión orquestada de la canción rusa 'Ciudad amada', creada en 1939 por el poeta Yevgueni Dolmatovski y el compositor Nikita Bogosklovski para el filme 'Cazas', mientras transita por las salas del célebre museo ruso.

El Hermitage advirtió al músico de que el uso ilegal de su identidad e imágenes de su colección por medio de la venta de NFT es una violación de los derechos comerciales de la institución cultural y de su política de licencias.

Después de que Lindemann anunciase la semana pasada en su cuenta de Instagram el lanzamiento del proyecto 'NFTill' con NFT del vídeo clip, el museo advirtió al rockero de que esto violaría el acuerdo entre ambas partes, pero 'no recibió una respuesta', tras lo cual 'los tokens ilegales fueron puestos a la venta'.

'El señor Lindemann firmó un acuerdo con el Hermitage en el que se establece claramente que las imágenes del Hermitage y todas las tomas de prueba solo podrán ser utilizadas, de modo exclusivo, en el vídeo clip', agregó el museo, que había autorizado la filmación en el marco de las actividades culturales del Año de Alemania en Rusia.

El museo lanzó estas acusaciones contra el líder de la banda alemana mientras promueve su propio proyecto de presentación y venta de piezas NFT por medio de la plataforma de intercambio de criptomonedas y comercio digital Binance, con una edición limitada de copias digitales de obras maestras de su colección.

Entre las obras que ofrecerá el Hermitage están 'Madonna Litta' de Leonardo da Vinci; 'Judit' de Giorgione; 'Lilac Bush' ('Las lilas') de Vincent Van Gogh; 'Composition VI' ('Composición VI') de Vasili Kandinski y 'Corner of the garden in Montgeron' ('Esquina del jardín en Montgeron') de Claude Monet.

Para cada pintura, se crearon dos ejemplares de NFT. Uno se almacenará en el Hermitage y el segundo se presentará en el mercado de Binance y se podrá adquirir en una subasta a finales de agosto.

Todo el beneficio de las ventas irá a parar a los fondos del museo.

Los NFT o token no fungible es un tipo especial de archivo digital criptográfico que representa algo único y no puede ser intercambiable, como las criptomonedas u otros tókenes que son fungibles.

Esto permite crear obras de arte digitales únicas, indivisibles, transferibles y con capacidad de probar su escasez, por lo cual se convierten en un nuevo tipo de mercancía que podría revolucionar el mercado del arte.EFE

