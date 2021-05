El hijo de Rudy Giuliani anuncia su candidatura a gobernador de Nueva York

Nueva York, 18 may (EFE).- El hijo de Rudy Giuliani, el exalcalde neoyorquino y abogado de Donald Trump, confirmó este martes que se presentará como candidato a gobernador del estado de Nueva York en las elecciones del próximo año.

Andrew Giuliani, de 35 años, que fue asesor en la Casa Blanca de Trump, presentó hoy su candidatura bajo el lema 'Together we will bring back New York' (Juntos haremos que Nueva York vuelva) tras anunciar sus intenciones el pasado abril.

En un video publicado en Twitter donde aparece en el céntrico Times Square con la bandera estadounidense de fondo, Giuliani criticó las decisiones tomadas por el actual gobernador, Andrew Cuomo, en torno a la pandemia del coronavirus.

'A la primera señal de un problema, eligen cerrarlo todo, nos quitan las libertades, imponen una cuarentena a gente sana, piden ayuda y cuando llega no la usan, envían a los enfermos a infectar a nuestros mayores, y luego lo intentan ocultar', declara el aspirante a gobernador, que nunca ha ocupado un cargo electo.

Aunque oficialmente se presenta por el Partido Republicano, que celebrará sus primarias a principios de 2020, Giuliani dijo a los medios locales que entra en la política 'por todos los neoyorquinos'.

También subrayó el hecho de que Cuomo ha sido acusado por varias mujeres de acoso sexual, algo por lo que está siendo investigado tanto por la Fiscalía General de Nueva York como por un comité judicial de la Asamblea Legislativa del estado.

'Promocionan los derechos de las mujeres, pero las explotan y las acosan', asevera en el video de poco más de dos minutos de duración.

Además, Giuliani destaca en su mensaje electoral su origen neoyorquino, puesto que su padre también es de la ciudad de los rascacielos: 'Sé quiénes somos, lo que podemos ser, y hacia dónde tenemos que ir'', agrega.

Unos comicios que enfrentaran a Cuomo y Giuliani ofrecerían un choque entre dos influyentes familias neoyorquinas, pues el padre del actual gobernador, Mario Cuomo, ocupó ese puesto durante tres mandatos y el mayor de los Giuliani fue alcalde de la Gran Manzana entre 1994 y 2001.

La tensión también sería importante por la cercanía de los Giuliani con Trump, con quien Cuomo chocó repetidamente durante los últimos años.

Cuomo, que ha negado todas las acusaciones de acoso en su contra, lleva en el cargo desde 2011 y ha expresado su intención de optar a la reelección para un cuarto mandato en 2022. EFE