El hijo del 'Kaiser' debe esperar

Adrian R. Huber

Madrid, 9 oct (EFE).- El debut en F1 del alemán Mick Schumacher, el hijo del legendario Michael, el único séptuple campeón mundial de Fórmula Uno, queda aplazado. El mal tiempo forzó este viernes la suspensión de los entrenamientos para el Gran Premio de Eifel -undécimo del certamen-, en el Nürburgring (Alemania), en cuyo primer acto iba a participar el descendiente del mito.

El hijo del 'Kaiser' -cuyo récord de 91 triunfos en F1 podría igualar este domingo el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder destacado del Mundial- iba a rodar en el primer ensayo con el Alfa Romeo del italiano Antonio Giovinazzi. Pero Mick, de 21 años, que pertenece a la Academia de jóvenes pilotos de Ferrari y comanda el campeonato de la Fórmula 2, deberá esperar. La escasa visibilidad derivada de lluvia y niebla impidió el preceptivo funcionamiento normal del helicóptero médico. Y la jornada se tuvo que anular.

El problema, que también, no fue sólo el mal tiempo reinante en el Nürburgring. Lo que chafó la jornada fueron las inclemencias meteorológicas que se daban en el trayecto entre la mítica pista alemana -que albergó su primera carrera de F1 en 1951- y el hospital más cercano; situado a unos 50 kilómetros. Al que por carretera no se llega en menos de 20 minutos; y al que este viernes no se hubiera podido acceder en helicóptero en el hipotético caso de una evacuación por accidente.

La presencia de Mick en el primer libre había suscitado una gran atención mediática en el Nürburgring, a unos cien kilómetros de Hürth, la localidad natal de su padre, convaleciente aún del grave accidente que sufrió mientras esquiaba con él en Meribel (Alpes franceses), a finales de 2013.

En Nürburgring, donde, tras albergar el Gran Premio de Alemania, el de Europa y el de Luxemburgo debuta el Gran Premio de Eifel, el gran Schumacher -destronado en 2005 por el español Fernando Alonso- ganó cinco veces. Todas ellas, curiosamente, en el Gran Premio de Europa: el de Alemania se lo anotó cuatro veces, pero siempre en Hockenheim.

El hijo del mito, que más pronto que tarde será piloto oficial de F1 y que logró su primer triunfo en Fórmula 2 el año pasado en el Hungaroring, en las afueras de Budapest, lidera, para el equipo Prema-Racing, el campeonato de la división de plata de la categoría reina.

A falta de las dos últimas carreras, el último fin de semana de noviembre y en el circuito de Sakhir (Bahrein) Mick -que este año ganó las carreras largas de Monza (Italia) y Sochi (Rusia)- comanda la clasificación con 191 puntos, 22 más que el inglés Callum Ilot (Uni-Virtuosi Racing).

El británico, en un segundo plano informativo, también iba a estrenarse en un libre este viernes, con el Haas del francés Romain Grosjean. Sin embargo, la lluvia y la escasa visibilidad impidieron la disputa del primer entrenamiento. Y los dos jóvenes de la escuela de la 'Scuderia' se quedaron con la miel en los labios.

En una fría jornada -la sesión vespertina se hubiera disputado a diez grados centígrados ambientales- también quedó anulado el segundo entrenamiento del Gran Premio de Eifel, región volcánica del oeste de Alemania situada en los estados de Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado.

Así que entre la lluvia y la niebla destacaron las imágenes de Mick charlando en zona de boxes con su compatriota Sebastian Vettel, cuádruple campeón mundial (2010-13, con Red Bull), que dejará Ferrari sin poder emular a su padre y que el año que viene será piloto de Aston Martin, la actual Racing Point, escudería en la que sustituirá al mexicano Sergio Pérez.

Vettel, último ganador en el Nürburgring -se anotó el Gran Premio de Alemania de 2013- le mostró a Mick todas las referencias al 'Kaiser' que lucirá en su casco; en una prueba en la que espera algún avance en su Ferrari, la escudería más laureada de la historia.

En un año para el olvido, la 'Scuderia' ocupa un más que inusual sexto puesto en el Mundial de constructores, con 'Seb' decimotercero en el de pilotos. Con 17 puntos y a 188 - todo un mundo- de los 205 con los que comanda holgadamente Hamilton.

Lewis, tercero hace dos domingos en Rusia, aventaja en 44 a su compañero en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, ganador en Sochi por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el certamen, a 77 puntos del astro inglés.

Todas las pruebas se remiten a este sábado, en el que iba a ser tercer y último libre, reconvertido en primer y único ensayo. En el que, según dijo el alemán Andreas Seidl, jefe de equipo de McLaren, el del español Carlos Sainz -undécimo en el Mundial, con 41 unidades- deberán decidir si son o no 'valientes para instalar las mejoras', previstas, sobre el papel, en morro y alerón delantero.

El entrenamiento se disputará en la mítica pista alemana -de 5.148 metros y quince curvas- horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera del domingo. Prevista a 60 vueltas. Para completar un recorrido de 308,6 kilómetros. EFE