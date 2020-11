EL hondureño Elis y el inglés Gomes tumban al Benfica

Lisboa, 2 nov (EFE).- El inglés Ángel Gomes y el internacional hondureño Alberth Elis fueron los protagonistas de un Boavista que hoy venció al Benfica por 3-0, conjunto que hasta la fecha había ganado todos los partidos de la Liga Portugal.

Ángel Gomes, de 21 años y formado en la cantera de Manchester United con el que debutó en la Premier en 2017, pegó primero en el minuto 18, tras sufrir un penalti que él mismo transformó.

En el 38, de nuevo Gomes, que juega en Portugal cedido por el Lille francés, fue protagonista con un pase de tacón que evidenció su talento y con el que dejó solo ante el portero encarnado al internacional hondureño Alberth Elis, que definió para lograr el 2-0.

El uruguayo Darwin Núñez y el alemán Luca Valdschmidt tenían la pólvora mojada en la sexta jornada liguera y a pesar de los cambios que Jorge Jesús introdujo en el descanso, 'las águilas' no lograron amedrentar a los 'ajedrezados', que hoy no contaban con el español Javi García, que estaba sancionado.

La puntilla llegó en le 76, cuando el lateral franco-argelino Hamache certificó el 3-0 definitivo con un soberbio disparo de zurda que se coló por la escuadra de Vlachodimos.

Con este resultado, el Benfica cede el liderazgo al Sporting, que encabeza la tabla con 16 puntos, uno más que los encarnados, mientras que el Boavista, que logró su primera victoria del campeonato, sale de los puestos de descenso y suma 6 puntos.

En la tarde de hoy, el Braga venció en casa al Famalicão gracias al gol solitario del central brasileño Bruno Viana, que aprovechó un despeje en el área y que subió al marcador a pesar de que el colegiado lo había anulado por fuera de juego. Al revisar el VAR, el gol fue válido y le dio los tres puntos a los bracarenses.

De esta manera, los de Carlos Carvalhal acumulan su cuarta victoria consecutiva en Liga, tras dos derrotas en los dos primeros partidos, y adelantan en la tabla al Oporto, por lo que son terceros con 12 puntos.

El argentino ex del Atlético de Madrid Nicó Gaitán salió de inicio en el once de Carvalhal, mientras que el exjugador del Barcelona, Abel Ruiz -el fichaje más caro de la historia del Braga- no pisó la hierba. EFE

cgg/jsg

(foto)

(resúmenes de vídeo de la sexta jornada de la Liga Nos en el enlace http://ligaportugal.vsports.pt/mday/1905/liga/eb2d2423f8e0e4186fd070 ebaa4d1105)