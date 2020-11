El 'Hugo Boss' de Alex Thomson navega sin uno de sus timones, dañado anoche

Redacción deportes, 28 nov (EFE).- La vigésima jornada de navegación de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario- ha vuelto a ser negativa para el 'Hugo Boss' de Álex Thomson, que navega sin uno de sus timones al resultar dañado tras impactar anoche con un objeto no identificado.

El 'Hugos Boss', ahora decimoquinto en la general, navega a solo 10 nudos (18 km/h) por precaución ya que su timón de estribor resulto dañado cuando navegaba bajo viento del noroeste de 25 nudos (48 km/h).

El equipo de tierra aconsejó de inmediato a Alex Thomson que desconectara el timón para recuperar el control del barco. Ahora navega con un solo timón y el equipo está trabajando para evaluar el alcance del daño.

En cabeza de la flota, el' Apivia' de Charlie Dalin, después de ceder algo de terreno en la última jornada al grupo de diez perseguidores del trío de cabeza (solo ha recorrido 370 millas/685 km frente a las 450/833 km), ha entrado en un área de vientos portantes lo que ahora le hace navegar a 19 nudos (36 km/h) en rumbo Noreste cuando está a 920 millas (1.700 km) al suroeste del Cabo de Buena Esperanza, que deberá cruzar el lunes por la mañana por la latitud 41-42º Sur.

Supera en unas 300 millas (540 km) al 'LindkedOut' de Thomas Ruyant y al 'Yes we Cam' de Jean Le Cam, tercero, pero amenazado ya por la 'manada de foilers' que descienden desde el Oeste.

Además, la Dirección de la Carrera indicó que la Zona de Exclusión Antártica (ZEA) se ha elevado al nivel del archipiélago Crozet (latitud 43ª Sur) debido a la presencia de hielos flotantes y no podrá bajar de esta línea.

A 500 millas (900 km) al Este de las costas de Río de Janeiro, el 'One Planet One Ocean' de Didac Costa se mantiene en el puesto 22º, pero podría mejorar en breve este puesto. Navega en rumbo Sur directo a 13 nudos (24 km/h) y comentaba esta mañana que, 'Ayer me pasé el día de chubasco en chubasco, con puntas de 29 nudos (56 km/h) de viento. Ahora esta bajando un poco de intensidad y el barco va rápido. Casi no he dormido y ya tengo ganas de poder descansar un poco'.

Resultados y Clasificaciones al término 20ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

28/11/2020 (15:45 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia 18.399 mn.(34.093 km)

Distancia al líder

.2. Thomas Ruyant (FRA)(F) Linkedout a 297 m.n.

.3. Jean Le Cam (FRA) Yes we Cam! 359

.4. Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 390

.5. Yannick Bestaven(FRA)(F) Maitre CoqIV 405

----

22. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 1906 mn.(3530 km)

Abandonos

-- Nicolás Troussel (FRA)(F) Corum 16/11/2020

