El 'Hugo Boss' muestra su poder y recupera el liderato abriendo brecha

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- El IMOCA 'Hugos Boss' del británico Alex Thomson ha mostrado su potencial y esta última noche ha recuperado el liderato de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario- dejando atrás en 40 millas (75 km) al 'Yes We Cam' del veterano Jean Le Cam.

Cuando se cumple una semana de la salida de Les Sables d' Olonne, y una vez el grupo de cabeza ha dejado atrás el ciclón tropical 'Theta' y han entrado en los vientos alisios (portantes), el 'Hugo Boss' ha acelerado, siendo el más rápido en las últimas 24 horas con 385 millas (713 km), tomando rumbo Sur en el extremo Oeste de la flota a unas 400 millas (750 km) al Noroeste del archipiélago de Cabo Verde.

El 'Yes We Cam' de Jean Le Cam, a unas 80 millas (148 km) más al Este no ha podido con la vertiginosa velocidad de Thomson, aunque han cubierto 320 millas (620 km) en la última jornada.

Con un mar casi en calma y viento moderado del noreste, los navegantes del grupo de cabeza recuperan el aliento. Ésta es su recompensa tras siete días de agitada navegación.

'Es una locura, todo un contraste con un cambio de ritmo demoledor en tan poco tiempo. El mar está plano, el barco se desliza como una gota de agua sobre un tapiz. Uno se siente bien tener esta calma en este mundo brutal ',, indica Le Cam.

A medida que se acerca el Trópico de Cáncer, las temperaturas aumentan. Hay ya más de 20 grados y los navegantes necesitan descansar y preparar su barco para una gran carrera con el viento a favor hacia el sur, que durará varios días.

Finalmente, al sureste de las Azores, seis barcos de la parte trasera de la flota tienen problemas para salir de una zona de vientos débiles. Miranda Merron, Ari Hussela, Alexia Barrier, Armel Tripon, Clément Giraud y Sébastien Destremau han cedido terreno y están a 980 millas (1.815 km) del líder.

El 'One Planet One Ocean' del español Didac Costa ha dejado atrás por el Oeste al ciclón tropical 'Theta' y sigue en el puesto 23º a 445 millas (824 km) del líder, navegando nas 290 millas (570 km) al Este de él y 290 millas al Oeste las Canarias.

La embarcación de Costa ha recorrido 295 millas (546 km) en las últimas 24 horas y está en rumbo Suoeste a una media de 12nudos (22 km/h).

'Las condiciones han sido duras durante el paso de la depresión, pero pude disfrutar de buenas planeadas como avance de lo que será el Gran Sur. Lástima de la mar que estaba muy cruzada y había que temer mucha precaución en no trasluchar (virar con spinnaker) involuntariamente, lo que podría ser un desastre', ha señalado.

Resultados y Clasificaciones al término 7ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

15/11/2020 (15:45 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Alex Thomson (GBR)(F) Hugo Boss 22.485 mn.(41.664 km)

Distancia al líder

.2. Jean Le Cam (FRA) Yes we Cam! a 42 mn.

.3. Thomas Ruyant (FRA)(F) Linkedout 127

.4. Benjamín Dutreux(FRA) Omia 142

.5. Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 147

----

23. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 445 (824 km)

