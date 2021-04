El IICA promoverá políticas agropecuarias basadas en ciencia en América

San José, 5 abr (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Instituto de Ciencias para la Política Global (ISGP) impulsarán políticas públicas para potenciar al sector agrícola bajo estándares de sostenibilidad, productividad y prosperidad económica para los productores rurales de América.

La alianza tiene en sus prioridades la inclusión de los jóvenes en el diseño de políticas y la promoción de iniciativas en temas como resiliencia, trazabilidad, biotecnología, asuntos sanitarios y fitosanitarios y seguridad alimentaria, explicó el IICA en un comunicado.

La iniciativa fue suscrita por el fundador y director ejecutivo del Instituto de Ciencias, George Atkinson, y el director general del IICA, Manuel Otero.

'Es crucial una alianza como esta porque necesitamos sus insumos para crear lineamientos con ideas basadas en ciencia, con más claridad; esto es vital para el futuro del continente. Tenemos que poner atención a las nuevas políticas agrícolas y de desarrollo rural, dar insumos a los ministerios para su construcción; nuestros agricultores y territorios rurales cuentan con nosotros y no podemos defraudarlos', destacó Otero.

Las autoridades indicaron que la agricultura alrededor del mundo, y en especial en América Latina y el Caribe, está en un proceso de transformación hacia una actividad más inteligente, por lo que se requieren de evidencias científicas para la generación de políticas agrícolas renovadas que permitan una mejor toma de decisiones.

'Sabemos que en el IICA están ayudando a enfrentar los temas más urgentes y no queremos perder la oportunidad de aportar a estos desafíos. Hay mucha presión sobre la toma de decisiones de los países, no obstante, estas deben estar basadas en la ciencia. Ganar la confianza del pueblo es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la generación de políticas públicas, sin su apoyo estas políticas no tienen sentido', afirmó Atkinson.

El director ejecutivo del ISGP expresó que es indispensable unir esfuerzos para 'crear las condiciones necesarias para mejorar la toma de decisiones a nivel político; y para alcanzar la sostenibilidad, la prosperidad económica y el bienestar humano en los territorios rurales'.

El ISGP y el IICA esperan identificar las fuentes de recursos para la construcción de los programas inmediatos en temas de interés para los productores agrícolas. EFE