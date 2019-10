El independentismo catalán vuelve a desafiar a la Justicia española

Barcelona (España), 22 oct (EFE).- El independentismo catalán volvió a desafiar este martes a la Justicia española, al comprometerse a seguir defendiendo en el Parlamento regional el derecho de autodeterminación pese a las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre las consecuencias de volver a saltarse la legalidad.

JxCat (coalición encabezada por el expresidente autonómico Carles Puigdemont, fugado de la Justicia a Bélgica), ERC (republicanos separatistas de izquierda) y la CUP (independentistas radicales) pactaron hoy una resolución en la que reiteran su rechazo por las condenas por secesión a nueve líderes independentistas, e insisten en el reconocimiento de la autodeterminación de Cataluña como única solución.

Esa resolución será sometida a votación este miércoles para ser aprobada, aunque se da por hecho que será así ya que el independentismo tiene mayoría en la Cámara regional.

El Gobierno socialista español decidirá entonces si actúa o no sobre el texto de la resolución, que puede contener 'planteamientos sobre los que ya ha dictaminado en contra el Tribunal Constitucional', según indicaron fuentes del Ejecutivo.

La resolución fue redactada por las formaciones independentistas en unos términos que, aunque rozan la desobediencia a las órdenes del TC, evitan incurrir en ese delito.

'El Gobierno actúa cuando hay decisiones tomadas por el pleno, no sobre anuncios, propuestas o declaraciones de intenciones', añadieron las mismas fuentes.

Este nuevo pacto independentista se produce una semana después de que el Tribunal Supremo (TS español) hiciera pública la sentencia por el proceso secesionista de octubre de 2017 y en medio de la división entre los dos principales socios de Gobierno, JxCat y ERC, sobre todo a raíz de las violentas protestas callejeras que se produjeron la pasada semana en Cataluña.

'Nadie prohibirá nunca que este país continúe avanzando en la línea de lo que la ciudadanía quiere. Llegaremos tan lejos como la ciudadanía quiera llegar. Estaremos siempre al lado de la defensa del derecho a la autodeterminación, siempre', dijo hoy Torra en rueda de prensa.

También se manifestó en este sentido el presidente del Parlamento autonómico, Roger Torrent (ERC), quien aseguró que no piensa 'censurar' a nadie por el contenido de las propuestas que presenten en la Cámara, pese a las advertencias del TC, ya que está dispuesto a 'asumir las consecuencias' judiciales de esta decisión.

DIÁLOGO CON PEDRO SÁNCHEZ

El distanciamiento entre el Ejecutivo español y las autoridades regionales de Cataluña crece, mientras Torra interpreta que las negativas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a responder a sus llamadas, 'no es un buen signo de voluntad de diálogo'.

En ese escenario, el ejecutivo autonómico catalán acordó hoy también instar a Sánchez a 'un diálogo sin condiciones' en el que seguirá defendiendo el derecho a la autodeterminación como vía para defender el futuro político de Cataluña.

'Por cuarto día consecutivo, he vuelto a llamar al presidente Sánchez y ha vuelto a no contestar. Creo que tras este cuarto día la irresponsabilidad es creciente, e internacionalmente (...) nadie puede entender que en estos momentos no haya contestado al presidente de Cataluña', señaló Torra a los periodistas.

Sin embargo, el presidente del Gobierno español reiteró hoy su negativa a hablar con él a no ser que hable primero con los catalanes, 'sobre todo con los que no piensan como él'.

'Si tiene que hacer llamadas, que lo haga a la convivencia, subrayó Sánchez en un acto electoral en la ciudad de Huelva (sur de España).

'Primero ley y después diálogo', remarcó Sánchez, quien insistió en que el presidente regional de Cataluña debe hacer 'llamadas a la convivencia, al rechazo de la violencia y a la solidaridad con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado'. EFE

nac-ajs/ie