El infortunio se ceba con Carlos Sainz

Redacción deportes, 2 ago (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren) mereció mejor fortuna en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno, en el que acarició la cuarta posición, aunque abandonó el circuito de Silverstone sin ningún punto por un pinchazo cuando ya encaraba los últimos metros del trazado.

El madrileño estaba firmando hasta entonces una actuación intachable. Salió desde la séptima posición, pero pronto se vio quinto merced a un espectacular arranque.

'En las curvas 3 y 4 no he arriesgado', expuso en declaraciones a Movistar F1, 'pero en la curva 6 he podido pasar a Lance Stroll por dentro'. 'Luego he visto que Lando Norris entraba colado y he pasado por fuera en la curva 7', analizó.

Carlos Sainz ganó en carrera otra posición y soñó con ser cuarto.

'Si no fuese por el pinchazo, estaría cuarto y celebrándolo', asumió.

El piloto de McLaren no se reprocha nada en este Gran Premio, el cuarto de una temporada en la que siente que no está teniendo suerte. Fue quinto en el Gran Premio de Austria, noveno en los Grandes Premios de Estiria y Hungría y decimotercero en este Gran Premio de Gran Bretaña.

'La suerte no nos está sonriendo en esta primera mitad de la temporada. Es una faena, porque hasta el pinchazo estaba haciendo una buena carrera', lamentó.

Sainz explicó que ser cuarto le 'ha ido de una vuelta'. En cambio, se marcha de Silverstone de vacío con su decimotercer lugar.

'De una vuelta para otra el neumático ha dicho basta y ahí nos hemos quedado', afirmó.

El madrileño rescata, sin embargo, las 'buenas sensaciones' del fin de semana.

'En comparación con las tres primeras carreras, he ido más cómodo con el coche. He tenido mejores sensaciones y es una pena que no haya un resultado para demostrarlo', dijo. EFE