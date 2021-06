El inglés Armitage estrena su palmarés en el Circuito Europeo

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El inglés Marcus Armitage, con una remontada final merced a una tarjeta con 65 golpes (siete bajo par), para un total de 208 (-8), se hizo este lunes con el Abierto Europeo, que se disputa en el club Green Eagle de Hamburgo (Alemania), siendo su primer triunfo en el Circuito Europeo.

A dos golpes de Armitage, acabó en cuarteto integrado por el belga Thomas Detry, el italiano Edoardo Molinari, el también inglés Mattwew Southgate y el neerlandés Darius Van Driel, con tarjetas finales con 69, 70, 71 y 70 impactos, respectivamente.

Armitage, de 33 años y anteriormente con cuatro torneos en su haber como profesional -el último del Challlenge Tour en 2016-, consigue su primer título en el Circuito Europeo.

Lo hizo este lunes (inició el sábado la competición) remontando una desventaja de cuatro golpes con que había partido en relación a los entonces colíderes, el australiano Maverick Antcliff y el inglés Mattwew Southgate.

Armitage completó un tercer recorrido casi inmaculado, con un 'eagle' y seis 'birdies', con tan sólo un pinchazo en el 16 ('bogey').

El inglés se mostró muy emocionado al recibir el trofeo de campeón, al recordar a su madre, fallecida por cáncer cuando él era aún un adolescente.

“Hace 20 años perdí a mi madre y he soñado con esto desde ese día, ser un ganador, y tienes días en los que piensas que podría no suceder, pero simplemente me mantuve firme. Hoy es un gran día y estoy seguro de que ella estaría orgullosa, y todos los miembros de mi equipo que me han ayudado', dijo Armitage.

De la representación española, el mejor fue Jorge Campillo, vigésimoquinto, con un total de 216 (78+67+71). Gonzalo Fernández Castaño acabó con 220 golpes (75+71+74), Adrian Otaegui con 222 (72+73+77), Pedro Oriol con 226 (73+74+79) y Emilio Cuartero Blanco con 228 (71+75+82). EFE