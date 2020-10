El Instituto Cervantes cerrará 2020 con una pérdida de más de 25 millones

Madrid, 6 oct (EFE).- El Instituto Cervantes cerrará su curso 2019/2020 con unas pérdidas que ascenderán a los 25 millones de euros debido a la crisis sanitaria del coronavirus, una situación 'complicada' cuyo impacto económico no ha podido frenar la actividad no presencial que han puesto en marcha en sus 86 centros.

Así ha calificado la situación el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en su sede central de Madrid, durante la presentación de la memoria del pasado curso y de las perspectivas de esta institución, que ya en el mes de septiembre contaba con unas pérdidas de 18 millones de euros.

'El paso de la actividad presencial a la actividad no presencial nos ha permitido estar ahí, pero no ha evitado el impacto económico, porque se trataba de mantener fidelizado a nuestro alumnado; no obstante, los precios de los cursos presenciales no son iguales a los online, que además se han planteado con ofertas y estrategias para mantener la fidelización, rebajando nuestros ingresos', ha indicado García Montero.

En concreto, El Instituto Cervantes registró en el último curso académico 135.736 matrículas, un 9% menos que en el anterior ejercicio, para los 15.333 cursos de español impartidos, que también han bajado un 5%. De ellas, 111.867 matrículas correspondieron a alumnos que estudiaron en cursos generales (80.809), y el resto, en cursos especiales (31.058). EFE