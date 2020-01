El italiano De Rossi dejará Boca y anunciará su retiro, reveló Daniel Osvaldo

Buenos Aires, 6 ene (EFE).- El centrocampista italiano Daniele De Rossi, de 36 años e ídolo del AS Roma, dejará Boca Juniors y anunciará su retiro, aseguró este lunes su excompañero en la selección italiana Daniel Osvaldo.

El centrocampista campeón del mundo en Alemania 2006 se retiró este lunes del entrenamiento en su auto sin dialogar con la prensa y no participó del almuerzo junto a sus compañeros.

'Allegados al plantel boquense' le informaron a la agencia oficial de noticias Télam que De Rossi regresará a Italia por 'un problema familiar que lo llevaría a anunciar su retiro de la práctica del fútbol'.

Osvaldo, compañero de De Rossi en la selección italiana y en el Roma y ahora jugador de Banfield, dijo en rueda de prensa que este domingo habló con el centrocampista y que le 'contó que iba a dejar'.

'Le dije: 'es una tristeza enorme no verte más en la cancha', pero es una decisión que él tomó y hay que respetarla. Es un campeón y le va a ir bien en todo lo que se proponga', dijo el goleador.

'Es una decisión que él ya la tiene tomada, por motivos que él los dirá o no. Cuando alguien está convencido de algo no está bueno meterse. Ya sé que por más que se lo diga no va a venir, así que solo me queda desearle lo mejor de ahora en más', concluyó.

De Rossi fichó por Boca Juniors en julio de 2019 y tenía contrato hasta mediados de 2020.

Con el Xeneize disputó siete partidos y anotó un gol. EFE