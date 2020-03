El italiano Gallinari paga pruebas de COVID-19

Oklahoma City (EE.UU.), 27 mar (EFE).- El ala-pívot italiano de los Thunder de Oklahoma City, Danilo Gallinari, contactó con el Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City para proporcionar fondos que les permita comprar 400 kits de prueba del coronavirus, así como equipos de protección del personal sanitario como protectores faciales, guantes, batas y máscaras.

La atención se centrará en las personas de alto riesgo, como los trabajadores de la salud, socorristas, personas mayores de 65 años y las personas inmunocomprometidas.

De acuerdo a la información ofrecida por el propio jugador y las autoridades de salud de Oklahoma City, el material podría comenzar a llegar a partir de la próxima semana.

Gallinari dijo que había llegado el momento de que todas las personas que podían ayudar en esta situación tan difícil lo hiciesen de forma inmediata.

'Es mi compromiso personal y moral el ayudar de forma material a que otras personas que no tienen y sufren los efectos demoledores de la epidemia puedan beneficiarse y superar la crisis', declaró Gallinari. 'Además también quiero ser ejemplo con la cuarentena que cumplo de forma estricta como ordenan las autoridades'.

Además se refirió a todo lo que estaba pasando en su país, Italia, y dijo que sus pensamientos están permanente con sus familiares en Francia e Italia.

'Saber lo que está sucediendo en mi país y en lo que ha estado pasando mi familia en Francia e Italia, si puedo ayudar a mitigar o al menos evitar algunos de los problemas que tuvimos al principio en Italia, y podemos hacerlo mejor aquí en OKC y los Estados Unidos en general, eso es bueno', valoró Gallinari, que juega su primera temporada con los Thunder después de ser traspasado por Los Angeles Clippers.

Gallinari dijo que le había tocado vivir personalmente el primer positivo del coronavirus que dio el pívot francés Rudy Gobert, de los Jazz de Utah, 15 minutos antes de que su equipo de los Thunder se enfrentasen el pasado 11 de marzo, y que por solo 15 minutos no se iniciaron las acciones.

A partir de ese momento, el partido se suspendió y también la competición de liga, algo que Gallinari dijo que lleva con calma, además de haber sido puesto en cuarentena al estar en contacto con los jugadores de los Jazz.

Gallinari dijo que la misma no estaba siendo muy difícil al estar acompañado por su prometida, cumple con un plan estricto de ejercicios uno o dos veces al día y el resto lo dedica a cocinar y ver películas en Netflix.

'Si estuviera solo', admitió hubiese sido mucho más complicado y difícil.

Pero lo que realmente le tiene con un gran dolor moral es todo lo que está sucediendo en su país, Italia, donde dijo que ya conoce casos 'demasiado dolorosos', a pesar de que como su familia llevan más de un mes en cuarentena.

Pero algunos de sus amigos cercanos se han visto afectados, incluido un mejor amigo de la infancia que perdió a su abuela y un excompañero de equipo que perdió a su madre el jueves.

'Es una situación difícil, y podría contarles muchas historias no agradables, en términos de personas fallecidas o personas que conozco (mejores amigos, familiares) que han sido afectadas por el virus', declaró. 'Las historias, siguen apareciendo todos los días, cada hora'.

Después de presenciar los problemas que su país enfrentó con el brote, Gallinari fue uno de los primeros atletas profesionales en hablar sobre la necesidad de cerrar arenas y estadios en Estados Unidos a los seguidores.

'No estaba prediciendo nada o no era un mago, sólo les decía a todos lo que estaba sucediendo en Italia, también era algo muy posible en Estados Unidos', subrayó Gallinari. ''Afortunadamente, Adam Silver hizo un trabajo increíble cerrando todo de inmediato, por lo que no pasamos por la fase dos. Ni siquiera jugamos partidos sin fanáticos'.

Gallinari reiteró que 'después de lo que sucedió, fue genial que hiciera lo que hizo y detener todo. Fue lo correcto. Así que me alegro. Ha sido difícil, pero como jugadores hemos estado en cuarentena desde el 11 de marzo, así que comenzamos la cuarentena esa noche'.EFE