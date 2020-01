El jefe de Kamaz-master confía en el éxito del primer Dakar en Arabia Saudí

Moscú, 5 ene (EFE).- El jefe del equipo ruso Kamaz-master, siete veces ganador de los rally Dakar y la Ruta de la Seda, Vladímir Chaguin, expresó su confianza en que la actual edición del Dakar 2020 que arranca este domingo por primera vez en Arabia Saudí, será todo un éxito.

'Los organizadores cuentan con una gran experiencia desde el Dakar africano y las rutas sudamericanas. Estoy seguro que sabrán organizar una competencia de alto nivel y muy interesante. Ya les contaré cuando lleguemos a la meta', declaró en entrevista a la agencia rusa TASS.

Chaguin, que cumple 50 años hoy, coincidiendo con el arranque del rally más duro del mundo, es ya todo un veterano de estas carreras, en las que se estrenó en 1988 como mecánico, para con los años cumplir su sueño de ser corredor e incluso campeón.

'Estoy desde el principio en el equipo Kamaz-master, todo esto comenzó ante mis ojos. Entonces dábamos los primeros pasos cuidadosos y tímidos en el Dakar, y este año participamos por vigésimonovena ocasión', explica.

El jefe del equipo ruso comenta que ya olvidó cómo se celebran los cumpleaños 'clásicos y tradicionales'.

'Casi todos mis cumpleaños transcurren en medio de una atmósfera de trabajo, durante las competencias, apenas minutos. Pero siempre resulta muy agradable que me feliciten los participantes en el rally, los miembros del equipo, los organizadores, los contrincantes', comentó.

El reconocido corredor no pierde las esperanzas de que se realice un rally Dakar en Rusia, aunque advierte que existe un 'Dakar ruso'.

'Se trata de la Ruta de la Seda. Tratamos de que esta carrera sea igual de interesante, con diversos paisajes, naturaleza, regiones, gente, hinchas. Nos esforzamos en que estos puedan ver la carrera y llamamos la atención sobre nuestro proyecto', afirmó.

Los camiones Kamaz rusos se perfilan como líderes en su clase, el ruso Eduard Nikolaev, ganador de los tres últimos Dakar, sigue sin un rival a su altura que le impida seguir acumulando títulos y alargando la supremacía de estas máquinas.

El primer rally Dakar en Arabia Saudí arranca este domingo con Fernando Alonso como el centro de atención de todas las miradas, pendientes del debut del primer campeón de la historia de la Fórmula 1 que se atreve a correr este rally.

La presencia de Alonso ha dejado casi en segundo plano el nuevo escenario del Dakar, que tras once años en Sudamérica llega a Arabia Saudí, donde la organización ha pedido a los participantes no mostrar mensajes políticos ni realizar muestras de afecto en público para no contravenir las conservadoras costumbres locales. EFE