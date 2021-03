El jefe del canal de Suez admite que no sabe cuándo podrá ser desbloqueado

Ismailiya (Egipto), 27 mar (EFE).- El jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, dijo hoy en su primera comparecencia ante la prensa que no puede decir cuándo será desbloqueada esta importante vía marítima, taponada desde el martes por el súper portacontenedores Ever Given.

'Es difícil decir un tiempo para solucionar el problema', dijo Rabie en una multitudinaria rueda de prensa en la sede de la Autoridad, en la ciudad de Ismailiya, a orillas del canal de Suez.

Sin embargo se mostró optimista de que finalmente pueda moverse el gigantesco barco con los 14 remolcadores que desde ayer viernes intentan arrastrarlo, aunque eso dependerá de que la marea sea favorable. EFE