El jefe del OIEA critica que el nuevo gobierno de Irán aún no lo contactó

Viena, 12 nov (EFE).- Rafael Grossi, director general del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, criticó este viernes la falta de diálogo con el gobierno de Irán, con cuyos representantes oficiales aún no ha hablado desde que el nuevo presidente, Ebrahim Raisi, llegara al poder en agosto pasado.

'No he tenido ningún contacto con el gobierno (iraní) aparte de sus expertos técnicos. Es asombroso', señaló el argentino en rueda de prensa en Viena tras el final de una conferencia sobre seguridad nuclear celebrada en la sede central del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

En todo caso, el responsable del OIEA expresó su esperanza de viajar pronto a Teherán, posiblemente antes de la próxima reunión de la Junta de Gobernadores del organismo, que se celebra en la última semana de noviembre en Viena.

Irán interrumpió en junio las negociaciones con seis grandes potencias para restablecer el acuerdo nuclear de 2015 que limita sus actividades con el objetivo de que no se haga con armas nucleares.

Al mismo tiempo, restringió la capacidad de inspección de los expertos del OIEA en las instalaciones nucleares en Irán.

Para no perder la información que graban los equipos del OIEA en Irán, Grossi estuvo en Teherán a finales de agosto, donde negoció un acuerdo temporal con el jefe del programa nuclear iraní, Mohammad Eslami, con quien se reunió unas semanas más tarde en Viena.

'Los asuntos pendientes aún no están resueltos. Eso no significa que no seguiremos hablando de ello. Están relacionados con el restablecimiento de nuestras inspecciones', dijo Grossi hoy.

Se refería a una serie de dudas que tienen sus inspectores sobre materiales fisibles hallados en instalaciones iraníes no declaradas como nucleares y que podrían constituir una violación del acuerdo de salvaguardas (controles) nucleares entre Irán y el OIEA.

Para el próximo 29 de noviembre se prevé el reinició de las negociaciones en Viena entre Irán y las seis potencias (Rusia, China, Francia, Alemania y Reino Unidos, además Estados Unidos, de forma indirecta) sobre el pacto conocido como JCPOA (por sus siglas en inglés).

El objetivo es que Irán, que incumple desde 2019 el acuerdo, y Estados Unidos, que lo abandonó en 2018, vuelvan de forma simultánea al JCPOA.

Para ello, Estados Unidos debe levantar sus sanciones, mientras que Irán debe cumplir nuevamente las limitaciones del acuerdo. EFE

